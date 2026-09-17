สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 ระวังอาชญากรรม-อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น
สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 จากระดับ 4 ให้ประชาชนระวังอาชญากรรม อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น ระวังโดนวางยา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว ฟ็อกซ์นิวส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อัปเดตระดับเตือนภัยต่อชาวอเมริกันที่เดินทางหรือพำนักที่ประเทศกัมพูชา เป็น “ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ” หรือระดับ 2 จาก 4
นอกจากนี้ทางการสหรัฐฯเตือนประชาชนห้ามไปบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพื้นที่ชายแดนเป็นระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุด
ทางการขอให้ประชาชนละมัดระวังในกรุงพนมเปญเนื่องจากเหตุอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ห้ามรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าหรือปล่อยเครื่องดื่มของตนเองทิ้งไว้บนโต๊ะโดยไม่ระมัดระวัง และหากถูกปล้นอย่าขัดขืนด้วยกำลังเพื่อความปลอดภัย ซึ่งนอกจากกรุงพนมเปญแล้ว คำเตือนระดับ 2 ยังมีผลกับ จังหวัดพระตะบอง, จังหวัดบันทายมีชัย, จังหวัดโพธิสัตว์, จังหวัดเสียมราฐ, จังหวัดไพลิน, จังหวัดกำปงธม, จังหวัดพระวิหารด้วย
ขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามพื้นที่ชาย-แดน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ระดับ 2
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