สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 ระวังอาชญากรรม-อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:09 น.

สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 จากระดับ 4 ให้ประชาชนระวังอาชญากรรม อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น ระวังโดนวางยา 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว ฟ็อกซ์นิวส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อัปเดตระดับเตือนภัยต่อชาวอเมริกันที่เดินทางหรือพำนักที่ประเทศกัมพูชา เป็น “ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ” หรือระดับ 2 จาก 4

นอกจากนี้ทางการสหรัฐฯเตือนประชาชนห้ามไปบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพื้นที่ชายแดนเป็นระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุด

โฆษณา

ทางการขอให้ประชาชนละมัดระวังในกรุงพนมเปญเนื่องจากเหตุอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ห้ามรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าหรือปล่อยเครื่องดื่มของตนเองทิ้งไว้บนโต๊ะโดยไม่ระมัดระวัง และหากถูกปล้นอย่าขัดขืนด้วยกำลังเพื่อความปลอดภัย ซึ่งนอกจากกรุงพนมเปญแล้ว คำเตือนระดับ 2 ยังมีผลกับ จังหวัดพระตะบอง, จังหวัดบันทายมีชัย, จังหวัดโพธิสัตว์, จังหวัดเสียมราฐ, จังหวัดไพลิน, จังหวัดกำปงธม, จังหวัดพระวิหารด้วย

ขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามพื้นที่ชาย-แดน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ระดับ 2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:09 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด ข่าวต่างประเทศ

อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? เช็กแล้ว สี จิ้นผิง ไม่ได้กลับก่อนกำหนด

40 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

8 นาที ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก ข่าว

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

25 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา บันเทิง

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

27 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ผุดไอเดียชวน นศ.-คนทำงาน ใช้เวลาว่าง ขับรับส่ง-ส่งอาหาร ผ่านโครงการ “พาร์ตไทม์เพื่อคนไทย”

60 นาที ที่แล้ว
เพจ reddppfc เสิร์ชไม่เจอหลังดราม่าเหยียดสาว 35 ไม่สวย ข่าว

เพจไลฟ์โค้ชปลิว? หลังด้อยค่าสาววัย 35 ไม่สวย ทัวร์ลงไม่กี่วัน เสิร์ชไม่เจอแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ 'บัตรทอง' ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ ข่าว

แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ ‘บัตรทอง’ ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์ ข่าวต่างประเทศ

ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ฮึ่ม “ถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้าน” กรณีต่างชาติสร้างสุสานส่วนตัว สั่งผู้ว่าคุมเข้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ ข่าว

เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการมีหนาว? เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน พบหลายอย่างถูกแชร์เกินจริง ข่าว

เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน ตามผลงาน อย่าแชร์เกินจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตสลด เฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 ระวังอาชญากรรม-อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิคุ มาร์ติโน นักแสดงสาวลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่น ในซีรีส์ Crew Girl ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miku Martineau สาวหมวยอินเตอร์หน้าเก๋ นางเอกดาวรุ่งจากซีรีส์ Crew Girl

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบน ซอนเดอร์ส แชมป์รายการ The Voice คนแรกของโลก เสียชีวิตในวัย 43 ปี ข่าวดารา

ช็อก แชมป์ The Voice คนแรก เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 43 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ บันเทิง

จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินค่ายดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลือ! “สี จิ้นผิง” หมดสติป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการรุนแรง ต้องบินตรงกลับจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ข่าว

ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีสลด เฮลิคอปเตอร์สำนักข่าว NBC ตก คร่าชีวิตนักข่าว-นักบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประตูรถไม่ดูหลัง จยย.พุ่งชนเต็มแรง คลิปชวนถกใครผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้ บันเทิง

ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa ข่าวดารา

ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button