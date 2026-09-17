ช็อก แชมป์ The Voice คนแรก เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 43 ปี
วงการบันเทิงระดับโลกสูญเสีย เบน ซอนเดอร์ส (Ben Saunders) นักร้องผู้ชนะการแข่งขันรายการ เดอะวอยซ์ คนแรกของโลก เสียชีวิตลงในวัย 43 ปี
ตำรวจพบร่างของนักร้องหนุ่มบริเวณทะเลสาบไรเกอร์สวูร์ดเซ พลัสเซน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา ศพมีรอยสักบริเวณศีรษะ ลำคอ แขน และมือ ตรงกับเจ้าตัว เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ไม่พบเงื่อนงำหรือร่องรอยการก่ออาชญากรรม
การจากไปอย่างกะทันหันสร้างความโศกเศร้าให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก ฮัวนิตาคนรัก พร้อมด้วยเบนจิ ลูกชายวัย 9 ขวบ ร่วมกันโพสต์ข้อความอาลัยผ่านอินสตาแกรม เธอถ่ายทอดคำพูดของลูกชายว่า “แม่ครับ หัวใจของผมตอนนี้มันกลวงโบ๋ เหลือพื้นที่เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น” ความสูญเสียครั้งนี้ทิ้งความว่างเปล่าจนไม่อาจหาคำใดมาบรรยาย ขอความกรุณาทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาอันยากลำบาก
ดีน ซอนเดอร์ส พี่ชาย โพสต์ภาพความทรงจำในอดีตร่วมกับน้องชาย พร้อมข้อความระบายความในใจว่า “น้องชายที่แสนดีจากไปแล้วในวันนี้ ผมไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเท่านี้มาก่อนในชีวิต”
ขณะที่ มาร์โก บอร์ซาโต อดีตโค้ชในรายการ ร่วมแสดงความเสียใจด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอการร้องเพลงคู่กันในอดีตเพื่อรำลึกถึงศิลปินรุ่นน้อง ครอบครัวเตรียมเปิดสตูดิโอสักลาย คราฟต์แมนส์ แทตทู (Craftman’s Tattoo) ในเมืองอาร์เนม เพื่อให้แฟนเพลงร่วมเดินทางมาไว้อาลัยในวันเสาร์นี้
เบน ซอนเดอร์ส ทำงานเป็นช่างสักผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันในรายการ เดอะวอยซ์ ออฟ ฮอลแลนด์ ซีซั่นแรกเมื่อปี 2011 ชนะใจคนดูจนคว้าตำแหน่งแชมป์คนแรกของประวัติศาสตร์รายการ ความสำเร็จของรายการเวอร์ชันเนเธอร์แลนด์ผลักดันให้เกิดการนำรูปแบบการประกวดไปผลิตต่อในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน
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