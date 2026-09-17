ช็อก แชมป์ The Voice คนแรก เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 43 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 12:54 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:00 น.
เบน ซอนเดอร์ส แชมป์รายการ The Voice คนแรกของโลก เสียชีวิตในวัย 43 ปี

วงการบันเทิงระดับโลกสูญเสีย เบน ซอนเดอร์ส (Ben Saunders) นักร้องผู้ชนะการแข่งขันรายการ เดอะวอยซ์ คนแรกของโลก เสียชีวิตลงในวัย 43 ปี

ตำรวจพบร่างของนักร้องหนุ่มบริเวณทะเลสาบไรเกอร์สวูร์ดเซ พลัสเซน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา ศพมีรอยสักบริเวณศีรษะ ลำคอ แขน และมือ ตรงกับเจ้าตัว เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ไม่พบเงื่อนงำหรือร่องรอยการก่ออาชญากรรม

การจากไปอย่างกะทันหันสร้างความโศกเศร้าให้ครอบครัวเป็นอย่างมาก ฮัวนิตาคนรัก พร้อมด้วยเบนจิ ลูกชายวัย 9 ขวบ ร่วมกันโพสต์ข้อความอาลัยผ่านอินสตาแกรม เธอถ่ายทอดคำพูดของลูกชายว่า “แม่ครับ หัวใจของผมตอนนี้มันกลวงโบ๋ เหลือพื้นที่เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น” ความสูญเสียครั้งนี้ทิ้งความว่างเปล่าจนไม่อาจหาคำใดมาบรรยาย ขอความกรุณาทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาอันยากลำบาก

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ดีน ซอนเดอร์ส พี่ชาย โพสต์ภาพความทรงจำในอดีตร่วมกับน้องชาย พร้อมข้อความระบายความในใจว่า “น้องชายที่แสนดีจากไปแล้วในวันนี้ ผมไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเท่านี้มาก่อนในชีวิต”

ขณะที่ มาร์โก บอร์ซาโต อดีตโค้ชในรายการ ร่วมแสดงความเสียใจด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอการร้องเพลงคู่กันในอดีตเพื่อรำลึกถึงศิลปินรุ่นน้อง ครอบครัวเตรียมเปิดสตูดิโอสักลาย คราฟต์แมนส์ แทตทู (Craftman’s Tattoo) ในเมืองอาร์เนม เพื่อให้แฟนเพลงร่วมเดินทางมาไว้อาลัยในวันเสาร์นี้

เบน ซอนเดอร์ส ทำงานเป็นช่างสักผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันในรายการ เดอะวอยซ์ ออฟ ฮอลแลนด์ ซีซั่นแรกเมื่อปี 2011 ชนะใจคนดูจนคว้าตำแหน่งแชมป์คนแรกของประวัติศาสตร์รายการ ความสำเร็จของรายการเวอร์ชันเนเธอร์แลนด์ผลักดันให้เกิดการนำรูปแบบการประกวดไปผลิตต่อในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 12:54 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:00 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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