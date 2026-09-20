ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด
โปรแกรมตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 ทัพไทยมีโปรแกรมหลายชนิดกีฬา ไฮไลต์บาสเกตบอล 3×3 หญิงช่วงเช้า ก่อนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนาม เวลา 17.30 น. ถ่ายทอดสด MCOT HD 30 และ AIS PLAY
|เวลา
|กีฬา
|รอบ/รายการ
|07.00 น.
|วอลเลย์บอลชายหาด
|ชายและหญิง รอบแรก
|07.00 น.
|เรือกรรเชียง
|รอบคัดเลือกและรอบแก้ตัวหลายประเภท
|07.00 น.
|เซปักตะกร้อ
|ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก
|07.00 น.
|วูซู
|ฉางเฉวียนหญิง รอบชิง และไท่จี๋ฉวนชาย
|07.30 น.
|ไตรกีฬา
|ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
|07.30 น.
|แบดมินตัน
|ทีมชาย รอบแรก
|07.30 น.
|ขี่ม้า
|Eventing ช่วง Dressage
|07.30 น.
|กาบัดดี้
|ชายและหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
|07.45 น.
|ยิงปืน
|ปืนยาวอัดลม 10 เมตรชาย
|08.00 น.
|ยิงเป้าบิน
|สกีตชายและหญิง รอบคัดเลือก
|08.00 น.
|ว่ายน้ำ
|รอบคัดเลือกหลายรายการ
|08.00 น.
|เทเบิลเทนนิส
|ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก
|08.00 น.
|คาราเต้
|หลายรุ่น ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิง
|09.00 น.
|MMA
|รอบรองชนะเลิศ 6 รุ่น
|10.00 น.
|บาสเกตบอล 3×3
|ชายและหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
|10.00 น.
|มวยสากล
|ชาย 70 กก.
|14.00 น.
|วอลเลย์บอลหญิง
|ไทย พบ จีน
|12.30 น.
|วูซู
|ไท่จี๋เจี้ยนชาย รอบตัดสิน
|12.30 น.
|โปโลน้ำหญิง
|รอบแบ่งกลุ่ม
|15.00 น.
|ว่ายน้ำ
|รอบชิงชนะเลิศหลายรายการ
|16.00 น.
|วูซู
|ซานต้าชายและหญิง
|16.30 น.
|เทเบิลเทนนิส
|หญิงคู่รอบแรก และทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม
|17.30 น.
|ฟุตบอลหญิง
|เวียดนาม พบ ไทย กลุ่ม E
เวลาประเทศไทย
โปรแกรมเด่นทีมชาติไทย
บาสเกตบอล 3×3 หญิง ไทยอยู่กลุ่ม D ร่วมกับเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ผังถ่ายทอดของไทยระบุโปรแกรมวันที่ 21 กันยายนเป็น ไทย พบ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ พบ ไทย โดย T Sports 7 เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่ 09.50 น. และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY ส่วน Session แข่งขันจริงเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. ตามเวลาไทย
วอลเลย์บอลหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน
ฟุตบอลหญิง เวียดนาม พบ ไทย นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E เวลา 17.30 น. ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
ช่องถ่ายทอดสดวันที่ 21 กันยายน 2569
ผังที่ประกาศในไทยมีช่วงเด่นดังนี้
- 09.50 น. บาสเกตบอล 3×3 หญิง ไทย พบ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ พบ ไทย ทาง T Sports 7, AIS PLAY
- 11.50 น. เซปักตะกร้อทีมหญิง และคาราเต้ ทาง ONE 31, AIS PLAY
- 14:00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบจีนถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD
- 14.50 น. มวยสากลชาย 70 กก. ทาง MONOMAX SPORTS TV, AIS PLAY
- 17.20 น. เริ่มช่วงถ่ายทอดฟุตบอลหญิง ก่อน เวียดนาม พบ ไทย เวลา 17.30 น. ทาง MCOT HD 30, AIS PLAY
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- คณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่น: ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ วันที่ 21 กันยายน 2026
- สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย: โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
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