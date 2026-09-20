ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 06:54 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 ทัพไทยมีโปรแกรมหลายชนิดกีฬา ไฮไลต์บาสเกตบอล 3×3 หญิงช่วงเช้า ก่อนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนาม เวลา 17.30 น. ถ่ายทอดสด MCOT HD 30 และ AIS PLAY

เวลา กีฬา รอบ/รายการ
07.00 น. วอลเลย์บอลชายหาด ชายและหญิง รอบแรก
07.00 น. เรือกรรเชียง รอบคัดเลือกและรอบแก้ตัวหลายประเภท
07.00 น. เซปักตะกร้อ ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก
07.00 น. วูซู ฉางเฉวียนหญิง รอบชิง และไท่จี๋ฉวนชาย
07.30 น. ไตรกีฬา ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
07.30 น. แบดมินตัน ทีมชาย รอบแรก
07.30 น. ขี่ม้า Eventing ช่วง Dressage
07.30 น. กาบัดดี้ ชายและหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
07.45 น. ยิงปืน ปืนยาวอัดลม 10 เมตรชาย
08.00 น. ยิงเป้าบิน สกีตชายและหญิง รอบคัดเลือก
08.00 น. ว่ายน้ำ รอบคัดเลือกหลายรายการ
08.00 น. เทเบิลเทนนิส ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก
08.00 น. คาราเต้ หลายรุ่น ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิง
09.00 น. MMA รอบรองชนะเลิศ 6 รุ่น
10.00 น. บาสเกตบอล 3×3 ชายและหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
10.00 น. มวยสากล ชาย 70 กก.
14.00 น. วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน
12.30 น. วูซู ไท่จี๋เจี้ยนชาย รอบตัดสิน
12.30 น. โปโลน้ำหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
15.00 น. ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศหลายรายการ
16.00 น. วูซู ซานต้าชายและหญิง
16.30 น. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่รอบแรก และทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม
17.30 น. ฟุตบอลหญิง เวียดนาม พบ ไทย กลุ่ม E

เวลาประเทศไทย

โปรแกรมเด่นทีมชาติไทย

บาสเกตบอล 3×3 หญิง ไทยอยู่กลุ่ม D ร่วมกับเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ผังถ่ายทอดของไทยระบุโปรแกรมวันที่ 21 กันยายนเป็น ไทย พบ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ พบ ไทย โดย T Sports 7 เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่ 09.50 น. และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY ส่วน Session แข่งขันจริงเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. ตามเวลาไทย

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วอลเลย์บอลหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน

ฟุตบอลหญิง เวียดนาม พบ ไทย นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E เวลา 17.30 น. ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY

ช่องถ่ายทอดสดวันที่ 21 กันยายน 2569

ผังที่ประกาศในไทยมีช่วงเด่นดังนี้

  • 09.50 น. บาสเกตบอล 3×3 หญิง ไทย พบ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ พบ ไทย ทาง T Sports 7, AIS PLAY
  • 11.50 น. เซปักตะกร้อทีมหญิง และคาราเต้ ทาง ONE 31, AIS PLAY
  • 14:00 น. วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบจีนถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD
  • 14.50 น. มวยสากลชาย 70 กก. ทาง MONOMAX SPORTS TV, AIS PLAY
  • 17.20 น. เริ่มช่วงถ่ายทอดฟุตบอลหญิง ก่อน เวียดนาม พบ ไทย เวลา 17.30 น. ทาง MCOT HD 30, AIS PLAY

ดูสดผ่าน AIS PLAY

ดูสด MCOT HD 30

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 06:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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