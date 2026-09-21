ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 22 ก.ย. 69 บาสชาย วอลเลย์หญิงชิงเหรียญ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 22:23 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 22:24 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 22 ก.ย. 69 บาส 3x3 ชายไทยเจอเกาหลีใต้ วอลเลย์หญิงชิงเหรียญ

ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 22 กันยายน 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย มีรายการชิงเหรียญทองหลายชนิดกีฬาในวันเดียว ได้แก่ จักรยานถนนหญิง คริกเก็ตหญิง MMA และวอลเลย์บอลหญิง ส่วนว่ายน้ำ มวยสากล แบดมินตัน ฟันดาบ และบาสเกตบอล 3×3 แข่งขันต่อเนื่องตามรอบของแต่ละชนิดกีฬา

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 22 กันยายน 69

เวลาไทย กีฬา โปรแกรม
07.00 น. จักรยานถนน ถนนบุคคลหญิง ชิงเหรียญทอง
07.00 น. คริกเก็ตหญิง นัดชิงเหรียญทองแดง
07.00 น. เซปักตะกร้อ รอบแบ่งกลุ่ม
07.30 น. แบดมินตัน ทีมชายและทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.00 น. วอลเลย์บอลหญิง เริ่มโปรแกรมวันจัดอันดับ 5 ถึง 8 และวันชิงเหรียญ
08.00 น. ว่ายน้ำ รอบคัดเลือก
08.00 น. ฟันดาบ รอบแรกถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00 น. มวยสากล หญิง 51 กก. และ 54 กก. รอบแรก
10.00 น. บาสเกตบอล 3×3 รอบแบ่งกลุ่ม ช่วงเช้า
12.00 น. คริกเก็ตหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12.00 น. MMA รอบชิงชนะเลิศ 6 รุ่น
12.30 น. โปโลน้ำหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
15.00 น. มวยสากล ชาย 55 กก. รอบแรก
15.00 น. ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ
15.20 น. ฟันดาบ รอบท้ายของวัน
15.40 น. บาสเกตบอล 3×3 รอบแบ่งกลุ่ม ช่วงเย็น

หมายเหตุ เวลาทั้งหมดในตารางเป็นเวลาประเทศไทย

จักรยานถนนหญิงแข่งขันที่สนาม Shinshiro Cycling Road Course เวลา 07.00 น. เป็นรายการชิงเหรียญของวัน แบดมินตันรอบก่อนรองชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงต้องรอผลสองรอบแรกก่อนจึงจะทราบคู่แข่งขัน

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ว่ายน้ำแข่งขันสองช่วงที่ Tokyo Aquatics Centre รอบคัดเลือกเริ่ม 08.00 น. ส่วนรอบชิงชนะเลิศเริ่ม 15.00 น. มวยสากลหญิงรุ่น 51 และ 54 กิโลกรัม เริ่มรอบแรกเวลา 10.00 น. ส่วนชายรุ่น 55 กิโลกรัม เริ่มเวลา 15.00 น.

MMA ปิดโปรแกรมด้วยรอบชิงเหรียญทองครบทั้ง 6 รุ่นในวันเดียว ได้แก่ Modern ชาย 60 กก. Modern หญิง 54 กก. Traditional ชาย 65 กก. Traditional หญิง 60 กก. Modern ชาย 71 กก. และ Traditional ชาย 77 กก. ไทยส่งกัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ลงแข่งขัน Modern หญิงไม่เกิน 54 กิโลกรัม และศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม ลงแข่งขัน Modern ชายไม่เกิน 71 กิโลกรัม ทั้งสองคนจะได้ลงสนามในวันที่ 22 กันยายนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลรอบแรกวันที่ 20 กันยายน และรอบรองชนะเลิศวันที่ 21 กันยายน

วอลเลย์บอลหญิงแข่งขันวันสุดท้ายที่ Park Arena Komaki มีครบทั้งนัดชิงอันดับ 7 นัดชิงอันดับ 5 นัดชิงเหรียญทองแดง และรอบชิงเหรียญทอง ทีมชาติไทยจะลงสนามพบเกาหลีใต้ รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดง

ดูถ่ายทอดสดช่อง MONOMAX SPORTS TV, T Sports 7, ไทยรัฐทีวี 32 และ PPTV HD 36 สลับกันถ่ายทอดตามรายการ ส่วน AIS PLAY ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Asian Games 901 ถึง 917 รวม 17 ช่อง ตลอดการแข่งขัน โดย PPTV HD 36 ถ่ายทอดวอลเลย์บอลหญิงชิงเหรียญทองแดงช่วง 13.30 ถึง 16.00 น. ต่อด้วยบาสเกตบอล 3×3 และปิดท้ายด้วยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองเวลา 17.20 ถึง 19.20 น.

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 22:23 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 22:24 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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