ถ่ายทอดสด ฮ่องกง พบ ไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 20 ก.ย. 69 เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่ 2 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบ ฮ่องกง วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ที่ Toyota Stadium
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่ 2 ของ เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบ ฮ่องกง วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Toyota Stadium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี 32 และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY
ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และฮ่องกง โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
นัดแรกวันที่ 16 กันยายน ไทยแซงชนะคีร์กีซสถาน 3 ต่อ 2 หลังตามหลัง 0 ต่อ 2 ขณะที่ญี่ปุ่นเอาชนะฮ่องกง 2 ต่อ 0 ทำให้หลังจบนัดแรก ญี่ปุ่นนำกลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียดีกว่าไทย ส่วนทั้งสองทีมมี 3 คะแนนเท่ากัน
หลังเกมกับฮ่องกง ไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม A พบ ญี่ปุ่น วันที่ 23 กันยายน เวลา 17.30 น. ที่ Toyota Stadium เช่นกัน
ช่องทางดูสด ฮ่องกง พบ ไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ไทยรัฐ: โปรแกรมทีมชาติไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
- ไทยรัฐ: ตารางคะแนนกลุ่ม A หลังจบนัดแรก
- ไทยรัฐ: โค้ชวังหลังไทยชนะคีร์กีซสถาน พร้อมโปรแกรมพบฮ่องกง
- AIS: AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 อย่างเป็นทางการ