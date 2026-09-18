ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ ไชนีส ไทเป เอเชียนเกมส์ 18 ก.ย. 69 เวลา 17.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 07:01 น.

สรุปโปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายรอบแรก กลุ่ม C พบ ไชนีส ไทเป วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น.

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายรอบแรก กลุ่ม C พบ ไชนีส ไทเป วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

ไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป โดยลงสนาม 3 วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 18 กันยายน

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นัดแรกวันที่ 16 กันยายน ไทยเอาชนะมองโกเลีย 3 ต่อ 0 เซต ด้วยสกอร์ 25-12, 25-18 และ 25-18 เก็บ 3 คะแนนแรกได้สำเร็จ

ก่อนพบไชนีส ไทเป ไทยมีคิวลงสนามนัดที่สองพบคีร์กีซสถานในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน เวลา 17.00 น. ส่วนเกมวันที่ 18 กันยายนจะเป็นนัดปิดรอบแบ่งกลุ่มของทีมไทย

ทีมชุดนี้มี พรพรรณ เกิดปราชญ์ เป็นกัปตันทีม พร้อมผู้เล่นหลักอย่าง พิมพิชยา ก๊กรัมย์, อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร และชัชชุอร โมกศรี รวมทั้งหมด 12 คน

ไทยเดินทางมาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ในฐานะ แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หลังเอาชนะจีน 3 ต่อ 2 เซตในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 สิงหาคม พร้อมคว้าโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทย

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หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์จะเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 20 กันยายน รอบรองชนะเลิศวันที่ 21 กันยายน และรอบชิงเหรียญวันที่ 22 กันยายน

โปรแกรม ไทย พบ ไชนีส ไทเป

  • รายการ: วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
  • รอบ: รอบแรก กลุ่ม C
  • คู่แข่งขัน: ไทย พบ ไชนีส ไทเป
  • วัน: ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569
  • เวลา: 17.00 น.
  • ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 07:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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