ถ่ายทอดสด พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ช่องไหน ดูสด 19 ก.ย. 69 เวลา 16.00 น.
เตรียมรับชม การถ่ายทอดสด พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 รับชมได้ช่องไหน ดูสด 19 ก.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
มหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ Aichi-Nagoya 2026 จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 18.00 น. ที่ประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬาชาวไทยชมสดทางโทรทัศน์ได้ 3 ช่อง ได้แก่ NBT, T Sports 7 และ PPTV HD 36 ส่วนออนไลน์รับชมผ่าน AIS PLAY
กำหนดถ่ายทอดในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ 15.45 น. ก่อนพิธีจริงประมาณ 15 นาที ขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่าพิธีเปิดจะเริ่มเวลา 18.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 16.00 น. ตามเวลาไทย และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ช่องทางชมสด พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY เอเชียนเกมส์ 2026 ดูสด 17 ช่อง
- PPTV HD 36 ดูสดออนไลน์
- ONE 31 ดูสดออนไลน์
- ไทยรัฐทีวี 32 ดูสดออนไลน์
- MONOMAX ดูสดกีฬาออนไลน์
- T Sports 7
พิธีเปิดจัดที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น สนามแห่งนี้ปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานเมื่อเดือนเมษายน 2569 นอกจากพิธีเปิดและพิธีปิดแล้ว ยังใช้จัดการแข่งขันกรีฑาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วย
เจ้าภาพเตรียมกิจกรรมภายในสนามก่อนพิธีจริง โดยเปิดประตูตั้งแต่เวลา 13.30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น และเริ่ม Warm-up Stage เวลา 16.00 น. ก่อนพิธีเปิดเวลา 18.00 น. ผู้ที่มีบัตรเข้าชมต้องผ่านการตรวจตัวตนและสัมภาระก่อนเข้าสนาม
เอเชียนเกมส์ 2026 จัดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 มีนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก 45 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ ลงแข่งขัน 43 ชนิดกีฬา รวม 469 รายการชิงเหรียญ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันไม่ได้รอจนถึงวันพิธีเปิด กีฬาบางชนิดเริ่มแข่งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน โดยบาสเกตบอลชายเป็นหนึ่งในรายการแรก ตามด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาอื่น เพื่อให้การแข่งขันรอบแรกเสร็จทันตามโปรแกรม
แฟนกีฬาที่ต้องการเช็กว่าทีมชาติไทยแข่งรายการใดในแต่ละวัน สามารถติดตามตารางแข่งขันและช่องถ่ายทอดล่าสุดได้ เนื่องจากผังถ่ายทอดแต่ละช่องอาจปรับตามโปรแกรมและผลงานของนักกีฬาไทย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ: ช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์และพิธีเปิด
- รัฐบาลไทย: ช่องถ่ายทอดพิธีเปิด 19 กันยายน เริ่ม 15.45 น.
- OCA: กำหนดพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026
- Aichi-Nagoya 2026: ข้อมูลพิธีเปิดและสนาม Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium