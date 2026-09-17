เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ
เฮลั่น! สุนารี ราชสีมา ดวงดีถูกลอตเตอรี่ งวด 16 กันยายน 2569 รวดเดียว 30 ใบ หลังกลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ
หลังจบการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ซึ่งก็มีผู้โชคดีหลายท่านที่ดวงเฮงถูกรางวัลใหญ่ ๆ กันเป็นแถว โดยผลรางวัลประกอบด้วย
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ได้แก่ 730640
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ 730639 และ 730641
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ 060 และ 521
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ 266 และ 041
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ 64
สำหรับหนึ่งในผู้โชคดีของหวยงวดนี้ 16 ก.ย. 69 นั่นก็คือ นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุนารี ราชสีมา โดยเจ้าตัวเพิ่งจะออกมาโชว์ภาพลอตเตอรี่หลายชุดใหญ่ก่อนถึงเวลาหวยออกได้ไม่นาน กระทั่งหลังจบการประกาศผลพบว่า ตัวเธอเองถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 30 ใบ รับทรัพย์จุก ๆ เกือบ 1 แสน
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อ้างอิงจาก : FB Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา
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