ลือ! “สี จิ้นผิง” หมดสติป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการรุนแรง ต้องบินตรงกลับจีน
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลจีน เผย สี จิ้นผิง หมดสติป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องบินตรงกลับจีน เผยผ่านช่วงเวลาผ่าตัดไปแล้ว อาจมีผลกระทบร้ายแรง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว ไทมส์ออฟอินเดีย รายงานว่า เซี่ยว่านจวิน ประธานพรรคประชาธิปไตยจีนซึ่งเป็นประธานกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจีนและได้ลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยว่า สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนหมดสติในการประชุม BRICS ที่ประเทศอินเดีย และนำขึ้นเครื่องส่งตัวกลับประเทศจีนแล้ว
โดยนายเซี่ยระบุว่าประธานาธิบดีจีนป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Strokes) และบินตรงกลับจีนเพื่อเข้ารับการรักษา โดยเขาปฏิเสธที่จะรับการรักษาที่โรงพยาบาลอินเดียเพราะเกรงว่าอินเดียจะได้ข้อมูลทางการแพทย์
ประธานพรรคประชาธิปไตยจีน ระบุอีกว่านายสีพลาดโอกาสที่ทองที่จะได้รับการรักษา รวมถึงการผ่าตัด และขณะที่อยู่บนเครื่องเจ้าหน้าที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ทำได้แค่รักษาประคองอาการเท่านั้น พร้อมชี้อีกว่า มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดความพิการหรือผลกระทบรุนแรงตามมา และทางการจีนไม่สามารถยืนยันกับสหรัฐฯว่า เขาจะสามารถปฏิบัติภารกิจเยือนสหรัฐฯ ตามกำหนดเดิมได้หรือไม่
อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวยังไม่มีสื่อสำนักหลักรายงาน หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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