เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 12:11 น.
เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance﻿

ย้อนบัญชีทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แจ้งทรัพย์สินรวมผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 1,406 ล้านบาท หนี้สิน 8.62 ล้านบาท

ชื่อของ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังชื่อปรากฏในหนังสือวันที่ 15 กันยายน 2569 ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจว่าด้วยจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตรวจสอบบุคคลและองค์กรหลายรายว่าเข้าเกณฑ์ใช้มาตรการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมออนไลน์หรือไม่ หนังสือเป็นคำขอให้ตรวจสอบ ยังไม่ใช่ผลสอบหรือคำสั่งคว่ำบาตร

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บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่นายวรภัคยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยนายวรภัคและ น.ส.กนกพร ศีตวรรัตน์ ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งทรัพย์สินรวม 1,406,708,356.56 บาท และหนี้สินรวม 8,629,754.21 บาท

เฉพาะนายวรภัคแจ้งทรัพย์สิน 48,035,347.32 บาท ประกอบด้วย

  • เงินฝาก 9 บัญชี 13,258,882.45 บาท
  • เงินลงทุน 3,964,424.87 บาท
  • และที่ดิน 3 แปลงในจังหวัดนครปฐมกับเชียงใหม่ มูลค่ารวม 7,262,040 บาท

ยังมีบ้านพักในจังหวัดนครปฐมมูลค่า 3 ล้านบาท รถยนต์ Porsche Cayenne E-Hybrid มูลค่า 3.5 ล้านบาท และสมาชิกสนามกอล์ฟมูลค่า 2.4 ล้านบาท

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ทรัพย์สินอื่นอีก 14 รายการมีมูลค่ารวม 14.65 ล้านบาท ในจำนวนนี้มี

  • นาฬิกาหรู 11 เรือน เช่น Patek Philippe รุ่น 5164, 5990
  • และ 5711/1P รวมถึงอาวุธปืน 3 กระบอก

นายวรภัคแจ้งหนี้สินเพียง 11,000 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี ส่วนรายได้ประมาณ 1 ล้านบาทในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2568 มาจากค่าจ้างและเงินเดือน และแจ้งรายจ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี

ด้าน น.ส.กนกพร แจ้งทรัพย์สิน 1,358,673,009.24 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนมูลค่า 914,999,912.17 บาท ทั้งกองทุนเปิดและหุ้นกู้ เช่น SCC, GULF, TRUE และ CPALL

นอกจากนี้มีเงินฝาก 8 บัญชี 10,403,116.42 บาท และที่ดิน 27 แปลงในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เพชรบุรี และนครราชสีมา มูลค่ารวม 211,589,050 บาท

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โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมี 15 รายการ มูลค่ารวม 134,676,156 บาท เช่น บ้านพักย่านพญาไทมูลค่า 50 ล้านบาท และห้องชุดหลายแห่ง ส่วนรถยนต์มี 3 คัน มูลค่ารวม 15.6 ล้านบาท หนึ่งในนั้นคือ Mercedes-Benz G 450 d มูลค่า 12.6 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่นของ น.ส.กนกพรมี 25 รายการ มูลค่ารวม 71.17 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องประดับ อัญมณี แหวนเพชร ต่างหู กำไล สร้อยคอ และกระเป๋าแบรนด์เนม 21 ใบ

น.ส.กนกพรแจ้งหนี้สิน 8,618,754.21 บาท จากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ธนาคาร และเช่าซื้อรถยนต์ มีรายได้ประมาณ 25,995,700 บาทต่อปี ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ 24.8 ล้านบาท และค่าเช่าห้องชุด ขณะที่รายจ่ายประมาณ 16,867,709 บาทต่อปี ในจำนวนนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 9 ล้านบาท

เมื่อนำบัญชีกรณีพ้นตำแหน่งมาเทียบกับบัญชีตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 นายวรภัคและ น.ส.กนกพรเคยแจ้งทรัพย์สินรวม 1,398,206,653.31 บาท และหนี้สิน 9,954,783.08 บาท

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ดังนั้น ช่วงระหว่างบัญชีเข้ารับตำแหน่งกับพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 8,501,703 บาท ขณะที่หนี้สินลดลง 1,325,028 บาท

เฉพาะนายวรภัคมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 8,343,634 บาท โดยเงินฝากเพิ่มจากประมาณ 5.1 ล้านบาทเป็น 13.25 ล้านบาท สำนักข่าวอิศราระบุจากการตรวจสอบหมายเหตุประกอบบัญชีว่า มีการนำเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐกลับเข้าประเทศ หลังขายหุ้นบริษัท TransFi INC ในสหรัฐฯ ช่วงปลายเดือนกันยายน 2568

ส่วน น.ส.กนกพรมีทรัพย์สินเพิ่มประมาณ 1.5 แสนบาท เงินฝากลดจากประมาณ 20.2 ล้านบาทเหลือ 10.4 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มจากประมาณ 905 ล้านบาทเป็น 914.9 ล้านบาท

นายวรภัคเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในเดือนกันยายน 2568 ก่อนประกาศลาออกวันที่ 22 ตุลาคมปีเดียวกัน และราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 12:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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