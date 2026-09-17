จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินค่ายดัง
จำได้ไหม? เปิดภาพ น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ ล่าสุดโตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินสังกัดไหทองคำ ในวัย 16 ปี
เชื่อว่าคนไทยหลาย ๆ คนยังคงจำภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ กับทรงผมบ๊อบติ่งหูและหน้าม้าเต่อ อย่าง น้องน้ำเพชร ลูกสาวตลกชื่อดัง คม ซุปเปอร์โจ๊ก ที่มาแจ้งเกิดในรายการตีสิบ ช่วง ดันดารา ทางช่อง 3 ด้วยความสามารถและความน่ารักของ น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทำให้เธอครองหัวใจแม่ยกไปได้อย่างอยู่หมัดในขณะนั้น
จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ น้องน้ำเพชร ตีสิบ เติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยเซ็กซี่ในวัย 16 ปี และเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัว เธอขึ้นแท่นเป็น 1 ในศิลปินจาก “ไหทองคำจูเนียร์” สังกัด ไหทองคำ ของ อาจารย์ประจักษ์ชัย โดยมีชื่อในวงการว่า “เพชร พริกไทย ไหทองคำ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ประจักษ์ชัย” ดึง “ฟารีดา” เป็นนางเอก MV ซิงเกิลใหม่ “ยูกิ ไหทองคำ” ยันไม่คิดหาแสง
- เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี
- ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ