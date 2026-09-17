จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินค่ายดัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 12:01 น.
จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ

จำได้ไหม? เปิดภาพ น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ ล่าสุดโตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินสังกัดไหทองคำ ในวัย 16 ปี

เชื่อว่าคนไทยหลาย ๆ คนยังคงจำภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ กับทรงผมบ๊อบติ่งหูและหน้าม้าเต่อ อย่าง น้องน้ำเพชร ลูกสาวตลกชื่อดัง คม ซุปเปอร์โจ๊ก ที่มาแจ้งเกิดในรายการตีสิบ ช่วง ดันดารา ทางช่อง 3 ด้วยความสามารถและความน่ารักของ น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทำให้เธอครองหัวใจแม่ยกไปได้อย่างอยู่หมัดในขณะนั้น

จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-11

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จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ น้องน้ำเพชร ตีสิบ เติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยเซ็กซี่ในวัย 16 ปี และเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัว เธอขึ้นแท่นเป็น 1 ในศิลปินจาก “ไหทองคำจูเนียร์” สังกัด ไหทองคำ ของ อาจารย์ประจักษ์ชัย โดยมีชื่อในวงการว่า “เพชร พริกไทย ไหทองคำ”

จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-7
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-10
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-3
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ

จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-3

จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-1

จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-9
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-8
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-14
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-15
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-5
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-6
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ
จำได้ไหม น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ-4
ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ

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ภาพจาก : FB เพชร พริกไทย ไหทองคำ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 12:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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