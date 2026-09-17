เปิดคลิปนาทีสลด เฮลิคอปเตอร์สำนักข่าว NBC ตก คร่าชีวิตนักข่าว-นักบิน
เปิดคลิปนาทีสลด เฮลิคอปเตอร์สำนักข่าว NBC ตก คร่าชีวิตนักข่าว-นักบิน และประชาชนบนพื้นดิน รวมแล้ว 3 ศพ คาดใช้เวลา 30 วันรู้ผลเบื้องต้น
จากกรณีเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะรายงานข่าวอุบัติเหตุในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักข่าวของ NBC ทราบชื่อคือ เอเลียนา โมเรโน และนักบิน จอร์จ มาร์ชินิว รวมถึงประชาชนบนพื้นดินนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC ได้เผยแพร่ภาพความเสียหายของเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว ซึ่งระบุว่าตกลงมาระหว่างอาคาพาณิชย์สองจุด
โดยทางคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงมาต่อไป อย่างไรก็ตามรายงานฉบับสุดท้ายอาจจะใช้เวลานานถึง 18 เดือนกว่าจะทราบผล แต่ทางการเล็งเปิดเผยผลสอบสวนเบื้องต้นใน 30 วัน
ซึ่งทาง NTSB กล่าวด้วยว่าคลิปวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ตกที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักฐานสำคัญซึ่งจะไขคำตอบของเหตุการณ์ครั้งนี้ได้
สำหรับข่าวที่ทาง NBC รายงานอยู่นั้นเป็นอุบัติเหตุรถบัสที่มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ โดยคนขับรถบัสถูกจับกุมในคดีฆาตกรรม ซึ่งนอกจากสำนักข่าว NBC แล้วมีสำนักข่าวอื่นบินอยู่ด้วยเช่นกัน
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.
The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP
— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
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