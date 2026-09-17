ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 5 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์, พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก., เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตรวจยึดของกลาง จำนวน 117 รายการ รวมกว่า 52,495 ชิ้น มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท
สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทย และต่างประเทศ ที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติ ซึ่งเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะใช้กับใบหน้าและร่างกาย หากซื้อมาใช้อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบว่า มีโกดังในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ จนนำมาสู่การตรวจค้นทั้งสิ้น 2 จุด ดังนี้
1. โกดังแห่งในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยในวันที่ 9 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพบ นายธนัตชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น ตรวจยึดของกลาง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 92 รายการ รวมกว่า 11,511 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000,000 บาท
2. โกดังในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยในวันที่ 14 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ พบ น.ส.จารุวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น ตรวจยึดของกลาง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 25 รายการ รวมกว่า 40,984 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,000,000 บาท
รวมตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึดของกลาง จำนวน 117 รายการ จำนวน 52,495 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท
โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตรวจยึดได้นั้นพบยี่ห้อของไทยซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป และพบว่าโกดังทั้ง 2 แห่ง มีแผนประทุษกรรมเดียวกัน โดยมีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ จากนั้นนำมาจัดเก็บในโกดังดังกล่าวโดยจะมีการย้ายสถานที่ในการจัดเก็บ และเปลี่ยนชื่อสถานที่ในการจัดส่งไปเรื่อย ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และง่ายต่อการกระจายสินค้า
โดยจะมีการโฆษณาประกาศขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยมีผู้รับคำสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ต่างประเทศ จากนั้นจะส่งรายการคำสั่งซื้อให้ผู้ดูแลโกดังสินค้าในประเทศไทย เป็นผู้แพ็ค และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ฐานขายเครื่องสำอางปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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