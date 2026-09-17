เปิดวาร์ป Miku Martineau สาวหมวยอินเตอร์หน้าเก๋ นางเอกดาวรุ่งจากซีรีส์ Crew Girl

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:07 น.
มิคุ มาร์ติโน นักแสดงสาวลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่น ในซีรีส์ Crew Girl

ประวัติ มิคุ มาร์ติโน (Miku Martineau) นักแสดงลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่นวัย 22 ปี รับบท Teagan Tao ในซีรีส์วัยรุ่น Crew Girl บน Netflix ย้อนผลงานความสามารถรอบด้าน

นาทีนี้ซีรีส์วัยรุ่นแนวกีฬาเรื่อง Crew Girl กำลังได้รับความนิยมอย่างมากบนแพลตฟอร์ม Netflix จนก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ในชาร์ต Top 10 ของประเทศฟิลิปปินส์ คนที่น่าจับตาที่สุดในช่วงนี้หนีไม่พ้นนักแสดงสาวลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่น Miku Martineau (มิคุ มาร์ติโน) วัย 22 ปี ผู้รับบท Teagan Tao

ตัวละคร Teagan ในเรื่อง Crew Girl เป็นนักกีฬาเรือพายฝีมือดีที่ต้องย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งอีสต์โคสต์พร้อมกับแม่ หลังจากพ่อเข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาว การย้ายมาโรงเรียนใหม่ทำให้เธอเผชิญกับปัญหาการกลั่นแกล้งและรู้สึกแปลกแยก ซ้ำร้ายโรงเรียนใหม่กลับไม่มีทีมเรือพายหญิง เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ถือท้ายเรือ (Coxswain) เพื่อคุมทีมเรือพายชายล้วนสุดซ่าให้เข้าที่เข้าทาง

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มิคุ ให้สัมภาษณ์ในรายการ TODAY เล่าถึงตัวละครนี้ว่า เธอชื่นชอบความเข้มแข็งของ Teagan และประทับใจที่เด็กสาวคนหนึ่งมุ่งมั่นทำสิ่งที่รักพร้อมกับรับมือกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิต การแสดงเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เธอได้ลองงานแนวกีฬาและโรแมนติกของวัยรุ่น

 

ประวัติ Miku Martineau สาวหมวยอินเตอร์ สวยเก่งครบเครื่อง

สำหรับ มิคุ มาร์ติโน เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงตั้งแต่ปี 2015 เธอผ่านการฝึกฝนจาก Randolph College for the Performing Arts ในโทรอนโต ซึ่งสอนทั้งการแสดง ร้องเพลง และเต้น ผลงานที่ทำให้คนเริ่มรู้จักเธอคือภาพยนตร์แอ็กชันเรื่อง Kate (2021) ตามด้วยภาพยนตร์ตลกวัยรุ่น Honor Society (2022) ภาพยนตร์ไซไฟ Star Trek: Section 31 (2025) ในบท Philippa Georgiou วัยเด็ก และซีรีส์แนวจิตวิทยา-ระทึกขวัญ Bet (2025) ในบทนักพนันสาว Yumeko ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีจนเตรียมสร้างซีซัน 2

นอกจากงานแสดงหน้ากล้อง เธอยังมีความสามารถด้านการพากย์เสียง ซึ่งได้อิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากพ่อคือ Peter Martineau ที่ทำงานเป็นผู้กำกับเสียง นักแสดงสาวเคยฝากผลงานพากย์ไว้ในรายการ Carl’s Car Wash และ Finny the Shark

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Miku ใช้พื้นที่ส่วนตัวรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตในช่วงเดือนแห่งการป้องกันการฆ่าตัวตาย เธอร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรของแคนาดา เพื่อให้ความรู้เยาวชนและระดมทุน พร้อมย้ำว่าทุกคนควรให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและเตือนว่าไม่มีใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง

 

หากใครได้ติดตามโซีเชียลมีเดียวของนางเอกสาวจะเห็นได้ว่าเธอมีสไตล์การแต่งตัวที่ดูดีและสนุกสนาน ก่อนหน้านี้มิคุชอบทำงานเบื้องหลัง ในปี 2023 เธอสร้างหนังสั้นโปรเจกต์จบชื่อ “Project Miku” เล่าเรื่องระบบ AI ที่นำมนุษย์ไปจำศีลในโลกเสมือนจริงเพื่อแก้ปัญหาประชากรล้นโลก เธอทำเองทั้งหมดทั้งเขียนบท กำกับ และตัดต่อ

นอกจากนี้เธอยังชอบวาดรูป ระบายสี และทำคลิปวิดีโอซีรีส์ “sidequest with meeks” บนอินสตาแกรม เพื่อกระตุ้นให้ตัวเองและแฟน ๆ กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างไร้ความกังวลเหมือนตอนเป็นเด็ก

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ส่วนไลฟ์สไตล์ส่วนตัว สาววัย 22 ปีเป็นคนรักธรรมชาติ ชอบเดินป่าและไปเที่ยวทะเล เธอเติบโตมากับการเล่นกีฬาหลายชนิด แต่เพิ่งมาหัดพายเรือกรรเชียงเดี่ยวเพื่อแสดงซีรีส์ Crew Girl โดยเฉพาะ เธอเล่าว่าตกน้ำไปหลายรอบเพราะเป็นกีฬาที่ยากมาก และการที่ตัวละครต้องเปลี่ยนจากคนพายเรือมาเป็นผู้ถือท้ายถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก

แฟน ๆ ที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์สุดชิคและผลงานของเธอ สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่อินสตาแกรม @miku.martineau หรือช่องยูทูป Miku Martineau

 

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ข้อมูลจาก : metro.style

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:07 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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