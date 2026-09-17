ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:41 น.
ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa

แฟนเพลงทั่วโลกเตรียมติดตามการปรากฏตัวของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK บนเวทีรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของสหรัฐฯ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ดำเนินรายการโดย จิมมี ฟอลลอน

ลิซ่าเข้าร่วมบันทึกเทปรายการเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ ลิซ่ามาในฐานะแขกรับเชิญช่วงสัมภาษณ์ เพื่อพูดคุยถึงผลงานเพลงชุดใหม่และภาพยนตร์สารคดีที่กำลังจะออกฉาย

รายการมีกำหนดออกอากาศทางช่อง NBC เวลา 23.35 น. ตามเวลาเขตตะวันออกของสหรัฐฯ หรือตรงกับเวลาประมาณ 10.35 น. วันที่ 17 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

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แขกรับเชิญคนอื่นในตอนเดียวกันประกอบด้วย เบนนี บลังโก โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดัง รวมถึง เรย์กัน นักกีฬาเบรกแดนซ์ชาวออสเตรเลีย ก่อนปิดท้ายรายการด้วยการแสดงของวง Jungle

ลิซ่าโปรโมต SaWaDiKa และ PRESS PLAY

หนึ่งในประเด็นสำคัญของการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือผลงานเพลงล่าสุด SaWaDiKa ซึ่งหยิบคำทักทายภาษาไทย “สวัสดีค่ะ” มาใช้เป็นชื่อเพลง พร้อมนำภาพจำและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยมาถ่ายทอดผ่านดนตรี แฟชั่น และท่าเต้นในแบบของลิซ่า

SaWaDiKa เป็นผลงานนำจาก PRESS PLAY อีพีชุดใหม่ของลิซ่า ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 23 ตุลาคม 2569 โดยเปิดให้แฟนเพลงสั่งซื้อล่วงหน้าและบันทึกอัลบั้มไว้ล่วงหน้าแล้ว

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นอกจากผลงานเพลง ลิซ่ายังเตรียมพูดคุยถึงภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa ซึ่งเพิ่งเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ประเทศแคนาดา

สารคดีกำกับโดย ซู คิม ติดตามชีวิตของลิซ่าระหว่างปี 2567–2568 ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการสร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยว เนื้อหาครอบคลุมการทำอัลบั้ม Alter Ego การแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 และการเตรียมตัวขึ้นแสดงเดี่ยวในเทศกาลดนตรี Coachella

Always Lalisa จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่าน YouTube Premium ภายในปีเดียวกัน

ลิซ่าเคยร่วมรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เมื่อเดือนกันยายน 2564 เพื่อแสดงเพลง LALISA เป็นครั้งแรกทางโทรทัศน์ หลังเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการ

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การกลับมาในปี 2569 แตกต่างจากครั้งก่อน เพราะลิซ่าจะร่วมสนทนากับจิมมี ฟอลลอนในฐานะแขกรับเชิญ เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลังผลงานเพลงและสารคดีจากเจ้าตัวโดยตรง

แฟน ๆ สามารถติดตามคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังผ่านช่อง YouTube และสื่อสังคมออนไลน์ของ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon หลังรายการออกอากาศทาง NBC

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ภาพจาก: Todd Owyoung

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:41 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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