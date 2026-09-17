เปิดประตูรถไม่ดูหลัง จยย.พุ่งชนเต็มแรง คลิปชวนถกใครผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:23 น.

คลิปวงจรปิด ผู้โดยสารเปิดประตูรถออกมาขณะรถจักรยานยนต์กำลังผ่าน ก่อนพุ่งชนประตูและล้มได้รับบาดเจ็บ

วันนี้ 17 กันยายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์คลิปอุบัติเหตุจากกล้องวงจรปิด พร้อมตั้งคำถามว่า “ผิดที่ใคร” หลังผู้โดยสารเปิดประตูรถออกมาในจังหวะที่รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมา ทำให้ชนเข้าอย่างจังและล้มลง

จากคลิปความยาวประมาณ 9 วินาที รถยนต์สีขาวจอดอยู่บนถนน โดยมีรถจักรยานยนต์หลายคันจอดเรียงอยู่ด้านข้าง

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จากนั้นมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านช่องว่างระหว่างรถยนต์สีขาวกับรถที่จอดอยู่ จังหวะเดียวกัน ประตูด้านหลังฝั่งซ้ายของรถยนต์ถูกเปิดออก

ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถหลบได้ทัน จึงพุ่งชนประตูเต็มแรง ก่อนเสียหลักล้มกระแทกกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างทาง หลังกิดเหตุมีคนเดินเข้ามาช่วยเหลือ

เพจระบุว่าผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการ รวมถึงไม่ได้ระบุสถานที่และวันที่เกิดเหตุ โดยคลิปต้นทางให้เครดิต อ๊อฟผู้พิชิตฉลาม YouTube

ภาพเหตุการณ์ทำให้เกิดคำถามว่า หากเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ ใครต้องรับผิด ระหว่างผู้เปิดประตูรถกับผู้ขี่รถจักรยานยนต์

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หากเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศไทย ยังไม่สามารถตัดสินจากคลิปเพียงอย่างเดียวว่าใครผิด เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาหลายส่วน เช่น ตำแหน่งที่รถยนต์จอด ช่องทางที่รถจักรยานยนต์ใช้ ความเร็ว สภาพถนน และระยะเวลาตั้งแต่ประตูถูกเปิดจนเกิดการชน

อย่างไรก็ตาม ไทยเคยมีคดีลักษณะใกล้เคียงกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3757/2532 เกี่ยวกับผู้โดยสารรถแท็กซี่เปิดประตูด้านซ้ายออกไปกระแทกรถจักรยานยนต์จนผู้ขี่ล้มและได้รับบาดเจ็บสาหัส ศาลวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงในคดีนั้นว่า อาการบาดเจ็บเกิดโดยตรงจากการกระทำของผู้โดยสารที่เปิดประตู ส่วนคนขับแท็กซี่ไม่ถือว่ามีส่วนประมาทในคดีอาญานั้น

อีกกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเผยแพร่ไว้ เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้โดยสารเปิดประตูรถโดยไม่ระมัดระวังจนรถจักรยานยนต์ชนและผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บ พนักงานสอบสวนในคดีนั้นมีความเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผู้เปิดประตู

ทั้งสองกรณีไม่ได้หมายความว่าผู้เปิดประตูจะเป็นฝ่ายผิดทุกครั้ง แต่แสดงให้เห็นว่า การเปิดประตูรถเข้าสู่ทางที่มีรถสัญจรโดยไม่ตรวจสอบความปลอดภัย สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความประมาทได้

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สำหรับผู้ใช้รถ วิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดคือมองกระจกข้างและหันตรวจรถที่กำลังเข้ามาจากด้านหลังก่อนเปิดประตู ส่วนผู้ขี่รถจักรยานยนต์ควรเว้นระยะจากรถที่จอดข้างทางให้มากพอ เพราะประตูรถสามารถเปิดออกมาได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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