จีนคุมเข้มออกนอกประเทศ สกัดเทคโนโลยีไหลออก กระแสโยงคนเก่ง คนรวย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:06 น.
จีนคุมเข้มออกนอกประเทศ สกัดเทคโนโลยีไหลออก กระแสโยงคนเก่ง คนรวย

จีนเริ่มบังคับใช้ ระเบียบสภาแห่งรัฐว่าด้วยการบริหารการออกและเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 เพิ่มหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลสามารถห้ามพลเมืองจีนบางกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากเกี่ยวข้องกับความผิดหรือความเสี่ยงด้านความมั่นคง รวมถึงการนำเทคโนโลยีออกไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

กฎฉบับนี้ออกตามคำสั่งสภาแห่งรัฐเลขที่ 841 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาแห่งรัฐเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ลงนามวันที่ 22 กรกฎาคม และประกาศใช้วันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนมีผลวันที่ 15 กันยายน มีทั้งหมด 19 ข้อ

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ข้อ 4 ซึ่งกำหนดพลเมืองจีนที่อาจถูกห้ามออกนอกประเทศไว้ 3 กรณี

โฆษณา

1. ผู้ที่ถูกลงโทษกักขังทางปกครองจากการได้มาซึ่งเอกสารเข้าออกประเทศโดยทุจริต หรือเข้าออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย อาจถูกห้ามออกประเทศเป็นเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี หลังพ้นโทษ

2. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมในต่างประเทศจนกระทบความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของจีน อาจถูกห้ามออกประเทศ 6 เดือนถึง 3 ปี หลังเดินทางกลับจีน

3. ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎควบคุมการส่งออก หรือกฎการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยี และอาจกระทบความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี หน่วยงานด้านพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งห้ามออกประเทศได้

สำหรับกรณีที่สาม ตัวบท ไม่ได้ระบุระยะเวลาห้ามเดินทางสูงสุดหรือต่ำสุดไว้ในข้อนี้ จึงไม่ควรเขียนเหมารวมว่าผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะถูกห้ามเดินทาง 6 เดือนถึง 3 ปีเหมือนสองกรณีแรก

โฆษณา

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนอธิบายว่า หนึ่งในปัญหาที่นำไปสู่การออกกฎใหม่คือกรณีบุคคลเดินทางออกจากประเทศแล้ว ถ่ายโอนเทคโนโลยีไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จนกระทบความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของจีน นอกจากนี้ยังครอบคลุมปัญหาการหลอกประชาชนเดินทางออกประเทศ และการออกไปเกี่ยวข้องกับการพนันข้ามชาติหรือแก๊งหลอกลวงออนไลน์

ตรงนี้ทำให้กฎใหม่ถูกจับตาในวงการเทคโนโลยี เพราะบุคลากรที่ทำงานกับเทคโนโลยีสำคัญอาจได้รับผลกระทบ หากพฤติกรรมเข้าข่ายการส่งออกหรือถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ผิดกฎหมาย แต่ อาชีพหรือความสามารถของบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นเหตุให้ถูกห้ามออกประเทศตามตัวบท

ระเบียบสภาแห่งรัฐว่าด้วยการบริหารการออกและเข้าประเทศ ฉบับที่ 841

Reuters รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมว่า ก่อนกฎใหม่มีผล จีนเคยห้ามผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI อย่าง Manus สองคนเดินทางออกนอกประเทศ ระหว่างทางการตรวจสอบดีลที่ Meta ต้องการซื้อกิจการบริษัท ต่อมาปักกิ่งสั่งให้ยกเลิกข้อตกลง ซึ่ง Reuters มองในบริบทความพยายามรักษาบุคลากร AI และทรัพย์สินทางปัญญาของจีนไว้ในประเทศ กรณี Manus เป็นมาตรการอีกกรณีหนึ่ง จึงไม่ควรนำมาใช้ยืนยันว่ากฎฉบับใหม่ห้ามบุคลากรเทคโนโลยีทุกคนเดินทาง

โฆษณา

ส่วนคำว่า “คนรวย” ไม่ปรากฏเป็นเกณฑ์ในระเบียบเลขที่ 841 กฎหมายไม่ได้กำหนดรายได้ จำนวนทรัพย์สิน หรือสถานะมหาเศรษฐีเป็นเหตุในการห้ามออกประเทศ ดังนั้นการเขียนว่า “จีนเริ่มห้ามคนรวยออกนอกประเทศตั้งแต่ 15 กันยายน” จะเกินกว่าข้อเท็จจริงที่กฎหมายรองรับ

กฎใหม่ยังเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุผลของการเดินทาง โดยสามารถขอเอกสาร ข้อมูล และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวตนและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หากผู้เดินทางยื่นเอกสารหรือให้ข้อมูลเท็จ เจ้าหน้าที่สามารถไม่ออกเอกสารเดินทางหรือไม่อนุญาตให้ออกหรือเข้าประเทศได้

สำหรับผู้ที่ถูกสั่งห้ามออกประเทศ ข้อ 6 กำหนดว่าโดยทั่วไปหน่วยงานที่ออกคำสั่งต้องแจ้งข้อเท็จจริง เหตุผล ฐานกฎหมาย และช่องทางขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร แต่สามารถ ไม่แจ้งข้อมูลแก่เจ้าตัวได้ หากการแจ้งอาจกระทบความมั่นคงแห่งชาติหรือการสอบสวนคดีอาญา

เมื่อดูจากตัวบททั้งหมด กฎใหม่ไม่ได้ปิดประเทศหรือห้ามชาวจีนทั่วไปเดินทาง และไม่ได้สร้างบัญชี “คนเก่ง” หรือ “คนรวย” ที่ต้องอยู่ในจีน สิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคืออำนาจของรัฐในการสกัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดด้านการเข้าออกประเทศ ความมั่นคง และการนำเทคโนโลยีสำคัญออกไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด ข่าวต่างประเทศ

อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? เช็กแล้ว สี จิ้นผิง ไม่ได้กลับก่อนกำหนด

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

9 นาที ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก ข่าว

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

25 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา บันเทิง

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

28 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ผุดไอเดียชวน นศ.-คนทำงาน ใช้เวลาว่าง ขับรับส่ง-ส่งอาหาร ผ่านโครงการ “พาร์ตไทม์เพื่อคนไทย”

60 นาที ที่แล้ว
เพจ reddppfc เสิร์ชไม่เจอหลังดราม่าเหยียดสาว 35 ไม่สวย ข่าว

เพจไลฟ์โค้ชปลิว? หลังด้อยค่าสาววัย 35 ไม่สวย ทัวร์ลงไม่กี่วัน เสิร์ชไม่เจอแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ &#039;บัตรทอง&#039; ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ ข่าว

แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ ‘บัตรทอง’ ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์ ข่าวต่างประเทศ

ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ฮึ่ม “ถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้าน” กรณีต่างชาติสร้างสุสานส่วนตัว สั่งผู้ว่าคุมเข้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ ข่าว

เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการมีหนาว? เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน พบหลายอย่างถูกแชร์เกินจริง ข่าว

เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน ตามผลงาน อย่าแชร์เกินจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตสลด เฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 ระวังอาชญากรรม-อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิคุ มาร์ติโน นักแสดงสาวลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่น ในซีรีส์ Crew Girl ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miku Martineau สาวหมวยอินเตอร์หน้าเก๋ นางเอกดาวรุ่งจากซีรีส์ Crew Girl

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบน ซอนเดอร์ส แชมป์รายการ The Voice คนแรกของโลก เสียชีวิตในวัย 43 ปี ข่าวดารา

ช็อก แชมป์ The Voice คนแรก เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 43 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ บันเทิง

จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินค่ายดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลือ! “สี จิ้นผิง” หมดสติป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการรุนแรง ต้องบินตรงกลับจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ข่าว

ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีสลด เฮลิคอปเตอร์สำนักข่าว NBC ตก คร่าชีวิตนักข่าว-นักบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประตูรถไม่ดูหลัง จยย.พุ่งชนเต็มแรง คลิปชวนถกใครผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้ บันเทิง

ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa ข่าวดารา

ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button