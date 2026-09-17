ประวัติ นนท์ ศดานนท์ นักแสดงหนุ่ม เจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ แฟน ชาร์เลท วาศิตา
ทำความรู้จัก นนท์ ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ ig @vixmmnnt นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ ผู้แจ้งเกิดจากบท “ภพ” ในภาพยนตร์ ดิว ไปด้วยกันนะ ก่อนคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหลายเวที
นนท์ ศดานนท์ เป็นนักแสดงไทยรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากฝีมือการแสดงตั้งแต่ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก ถ่ายทอดตัวละครซึ่งเผชิญความขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนคว้ารางวัลสำคัญจากวงการภาพยนตร์ไทยหลายเวที
หลังประสบความสำเร็จจากเรื่อง ดิว ไปด้วยกันนะ นนท์ยังเดินหน้ารับบทที่แตกต่างกัน ทั้งภาพยนตร์สยองขวัญ ซีรีส์อาชญากรรม และงานแนวตลกอบอุ่นหัวใจ ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงชายรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง
ประวัติ นนท์ ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ ชื่อเล่น นนท์ เกิดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อนศึกษาต่อที่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เส้นทางสู่วงการบันเทิงของนนท์เริ่มจากความสนใจด้านการแสดงระหว่างเรียน เขาเคยร่วมทำละครเวทีของโรงเรียนและทำกิจกรรมหลายรูปแบบ ก่อนตัดสินใจออกไปสมัครคัดเลือกนักแสดงด้วยตัวเอง งานในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นการถ่ายแบบ โฆษณา และมิวสิกวิดีโอ
นนท์เคยให้สัมภาษณ์กับ Dek-D ว่า การได้ทำละครเวทีโรงเรียนทำให้เริ่มสนใจงานแสดงอย่างจริงจัง นอกจากการอยู่หน้ากล้องแล้ว เขายังสนใจงานเบื้องหลัง ทั้งการเขียนบท การกำกับ และการถ่ายภาพด้วย
ก่อนมีผลงานภาพยนตร์ นนท์เคยปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอหลายเพลง เช่น เสียงขอร้องของคนเสียใจ ของ โดม ปกรณ์ ลัม และ คือเธอใช่ไหม ของ Getsunova ร่วมกับ ต่าย อรทัย
ผลงานที่ทำให้ นนท์ ศดานนท์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือภาพยนตร์ ดิว ไปด้วยกันนะ ซึ่งเข้าฉายในปี 2562 กำกับโดย มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ในเรื่องนี้ นนท์รับบท “ภพ” ในช่วงวัยรุ่น ประกบคู่กับ โอม ภวัต จิตต์สว่างดี ผู้รับบท “ดิว” ภาพยนตร์เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มสองคนในช่วงปี 2539 ซึ่งต้องเผชิญทั้งอคติทางสังคม ความกดดันจากครอบครัว และความไม่เข้าใจต่อความหลากหลายทางเพศ
การแสดงของนนท์ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความสับสน ความกลัว และความรู้สึกที่ตัวละครไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้ บทบาทดังกล่าวส่งให้เขาคว้ารางวัลด้านการแสดงจากหลายเวทีสำคัญ ได้แก่
- รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 16
- รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สตาร์พิคส์ ไทยแลนด์ อวอร์ด ครั้งที่ 17
- รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28
- รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29
ความรักกับ ชาร์เลท วาศิตา
ด้านชีวิตส่วนตัว นนท์ ศดานนท์ กำลังคบหากับ ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย–เยอรมัน หลังทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสนิทสนมและมีภาพเดินทางด้วยกันออกมาอย่างต่อเนื่อง
ชาร์เลทเปิดใจถึงความสัมพันธ์เมื่อเดือนกันยายน 2569 หลังถูกถามตรง ๆ ว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือไม่ นางเอกสาวตอบด้วยอาการเขินว่า หากทุกคนคาดเดาว่าเป็นแฟนกัน “ก็ให้เป็นไปตามนั้น” พร้อมยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันและความสัมพันธ์ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตามลำดับ
จุดเริ่มต้นของทั้งคู่มาจากการทำงานร่วมกัน ช่วงแรกยังเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่หลังจบงานได้เริ่มพูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้น ก่อนพบว่ามีหลายอย่างคล้ายกัน คุยกันเข้าใจ และต่างฝ่ายต่างดูแลกันเป็นอย่างดี
ส่วนทริปที่ทั้งคู่เดินทางด้วยกันนั้น ชาร์เลทอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจใช้เป็นบททดสอบความสัมพันธ์ แต่เป็นการใช้เวลาร่วมกันตามธรรมชาติ พร้อมขอให้แฟน ๆ แซวกันอย่างพอดี เนื่องจากก่อนหน้านี้เธอยังเรียนหนังสือจึงไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรัก เมื่อเรียนจบแล้วจึงมองว่าการมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ
ผลงานเด่นของ นนท์ ศดานนท์
หลังแจ้งเกิดจาก ดิว ไปด้วยกันนะ นนท์ได้รับโอกาสแสดงผลงานหลายแนว ทำให้ผู้ชมได้เห็นพัฒนาการและความหลากหลายในการรับบทบาท
ฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์
ในปี 2563 นนท์ร่วมแสดงใน ฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์ รับบท “โต้ง” หนึ่งในตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบ นับเป็นผลงานทางโทรทัศน์ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมวงกว้างขึ้น
The Whole Truth ปริศนารูหลอน
ภาพยนตร์สยองขวัญของ Netflix ที่ออกฉายในปี 2564 นนท์รับบท “เฟม” เด็กหนุ่มซึ่งพบว่าครอบครัวกำลังซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ หลังค้นพบรูประหลาดบนผนังบ้านของตากับยาย
เด็กใหม่ ซีซั่น 2
นนท์ปรากฏตัวในซีรีส์ เด็กใหม่ ซีซั่น 2 รับบท “เจ๋ง” ในตอนที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู การใช้อำนาจ และเส้นแบ่งทางศีลธรรม
SLR กล้อง ติด ตาย
ปี 2565 นนท์รับบท “เกรท” ในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง SLR กล้อง ติด ตาย ร่วมกับ นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์ และ เฌอปราง อารีย์กุล โดยนักแสดงต้องผ่านการคัดเลือกหลายรอบก่อนจะได้รับบท
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับเลือกให้เข้าประกวดในสาย Bucheon Choice ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบูชอน ประเทศเกาหลีใต้
23:23 สัญญาสัญญาณ
นนท์รับบท “วัฒน์” ในซีรีส์อาชญากรรม–ระทึกขวัญ 23:23 สัญญาสัญญาณ ซึ่งดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Signal เนื้อหาเล่าถึงตำรวจจากคนละช่วงเวลาที่ติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสาร เพื่อร่วมกันคลี่คลายคดีที่ยังปิดไม่ลง
Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น
ในซีรีส์วัยรุ่นเรื่อง Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น นนท์รับบท “บู ภูชิต มิตรภักดี” นักเรียนที่ร่วมมือกับเพื่อนเปิดโปงระบบการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับฐานะและอำนาจของผู้ปกครอง
Long Live Love!
ปี 2566 นนท์ร่วมแสดงภาพยนตร์ Long Live Love! ในบท “เจนสนาม” เพื่อนร่วมงานของตัวละครเอก ภาพยนตร์นำเสนอปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ผ่านเหตุการณ์เหนือจริงที่เปิดโอกาสให้ตัวละครย้อนกลับไปเผชิญอดีตของตัวเอง
แก๊งหิมะเดือด Frozen Hot Boys
ในปี 2568 นนท์รับบท “โจ” ในภาพยนตร์ Netflix เรื่อง แก๊งหิมะเดือด ซึ่งเล่าเรื่องครูและกลุ่มเยาวชนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันแกะสลักหิมะที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลงานแนวตลกอบอุ่นหัวใจที่ต่างจากบทดราม่าและสยองขวัญที่เขาเคยรับมาก่อน
วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน
นนท์รับบท “กล้า” ในละคร วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน หรือ How to Suffer 101 ทางไทยพีบีเอส ผลงานที่นำเสนอปัญหาของคนรุ่นใหม่ ทั้งเรื่องความคาดหวัง การเรียน ความสัมพันธ์ และการค้นหาความหมายของชีวิต
นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ในปี 2568 อย่าง ฮักสัปปะลี่กับคดีสีชมพู และ ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเลือกรับบทที่หลากหลายทั้งแนวตลก โรแมนติก และอาชญากรรม
แม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก แต่นนท์เคยเปิดเผยว่าเขายังคงตั้งคำถามกับการแสดงของตัวเองอยู่เสมอ ความไม่มั่นใจดังกล่าวกลายเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาฝีมือและทดลองบทบาทใหม่ๆ
ด้วยพื้นฐานการเรียนด้านภาพยนตร์ รวมถึงความสนใจในการเขียนบท กำกับภาพ และงานโปรดักชัน เส้นทางของ นนท์ ศดานนท์ จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นนักแสดงหน้ากล้อง ขณะที่ผลงานและรางวัลจากหลายเวทีก็ทำให้เขาได้รับการจับตามองในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย
ภาพจาก: ig @vixmmnnt