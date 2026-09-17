แทบอ้วก! พนักงานฉุนลูกค้า ขยี้รังแค-ถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า ยันไม่ได้เสิร์ฟ สั่งพักงานทันที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 20:00 น.
พนักงานจีนขยี้รังแคและทำท่าถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า

คลิปนาที พนักงานขยี้ผมโรยรังแคและถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า อ้างแก้แค้นลูกค้า ร้านสั่งพักงานและปิดปรับปรุงทันที ยืนยันอาหารไม่ได้เสิร์ฟ สั่งตรวจสอบ 3,000 สาขาแห่งทั่วประเทศ

โซเชียลจีนเดือด หลังพนักงานชายในห้องครัวของร้าน Zunbao Pizza สาขาเมืองหางโจว ประเทศจีน จงใจขยี้หัวตัวเองอย่างแรงเพื่อให้รังแคตกลงบนพิซซ่าที่ทำเสร็จแล้ว ภาพจากกล้องวงจรปิดของระบบครัวเปิด (Open Kitchen) บนแอปพลิเคชันเดลิเวอรี เผยให้เห็นพนักงานคนนี้ก้มตัวลงเหนือถาดพิซซ่าและใช้มือขยี้หัวนานหลายวินาที ก่อนจะทำท่าโปรยสิ่งสกปรกลงบนอาหาร

นอกจากนี้ ภาพบางช่วงยังแสดงให้เห็นว่าเขาทำท่าเหมือนถ่มน้ำลายขณะยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ทำอาหาร โดยมีเพื่อนร่วมงานหญิง 2 คนยืนอยู่ใกล้ ๆ แต่ไม่มีใครห้ามปรามและยืนพูดคุยกันตามปกติ

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เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพนักงานชายมีปากเสียงกับลูกค้า เขาต้องการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขยะแขยง โชคดีที่ลูกค้ากำลังดูภาพถ่ายทอดสดจากห้องครัวพอดีจึงสังเกตเห็นพฤติกรรมดังกล่าวและรีบโทรศัพท์แจ้งทางร้านทันที พนักงานจึงไม่ได้นำพิซซ่าถาดนั้นไปเสิร์ฟและนำไปทิ้งถังขยะเรียบร้อยแล้ว

พนักงานของร้านยอมรับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องจริง ล่าสุดทางร้านสั่งพักงานพนักงานชายคนนี้และติดป้ายประกาศหน้าร้านเพื่อปิดให้บริการชั่วคราวและทำการปรับปรุง

พนักงานคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทางร้านแจ้งตำรวจแล้วและกำลังให้ความร่วมมือในการสืบสวน เมื่อนักข่าวถามถึงแรงจูงใจ พนักงานตอบว่าต้องไปถามรายละเอียดจากเจ้าตัว ส่วนเรื่องการกลับมาเปิดร้านนั้นต้องรอคำสั่งจากทางบริษัท

พนักงานโรยรังแคและถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า-3

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ด้านโฆษกของบริษัท Zunbao Pizza แถลงการณ์ว่า เหตุการณ์ในคลิปเป็นการกระทำของบุคคลเพียงคนเดียว และละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างร้ายแรง ทางบริษัทรู้สึกเสียใจอย่างมากและตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานอาจมีความผิดปกติทางจิตใจหรือไม่ พร้อมย้ำว่าการทำร้ายผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ ล่าสุดเครือร้านอาหารแห่งนี้สั่งตรวจสอบสุขอนามัยของสาขากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

สำหรับร้าน Zunbao Pizza เป็นเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของจีน ในปี 2569 มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 3,000 แห่ง ขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด

พนักงานโรยรังแคและถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า-2 พนักงานโรยรังแคและถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า

ข้อมูลจาก : hk01 และ needtoknow

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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