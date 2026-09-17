HYROX ประเทศจีน ประกาศคืนเงิน ผู้เข้าแข่งขัน หลังนักกีฬาอึราดระหว่างแข่งขัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:03 น.
HYROX ประเทศจีน ประกาศคืนเงิน ผู้เข้าแข่งขัน หลังนักกีฬาอึราดระหว่างแข่งขัน

HYROX China คืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน ให้ผู้เข้าแข่งขัน หลังนักกีฬาหญิงชาวออสเตรเลีย อุจจาระราดกลางสนาม

ผู้จัดการแข่งขันฟิตเนสระดับโลก HYROX China ออกประกาศคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์นักกีฬาอุจจาระราดกลางสนามแข่งขัน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการแข่งขันรุ่นโปรหญิง ที่สนามกีฬา National Speed Skating Oval กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

เหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นกับ โจแอนนา วีทริก นักกีฬาชาวออสเตรเลียและเจ้าของสถิติโลกหญิงของ Hyrox ระหว่างการแข่งขัน วีทริกเกิดอุจจาระราดกลางสนาม แต่ยังคงทำการแข่งขันต่อไปจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จในที่สุด ภาพและวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นคราบสิ่งปฏิกูลบนร่างกายและตามจุดออกกำลังกายต่างๆ ที่นักกีฬาชาวออสเตรเลียรายนี้ใช้งานตลอดการแข่งขัน

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การปล่อยให้นักกีฬาทำการแข่งขันต่อในสภาพดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากการแข่งขันฟิตเนสรายการนี้จัดขึ้นในร่มและต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ทำให้ผู้เข้าแข่งขันรายอื่นจำเป็นต้องใช้เบาะและอุปกรณ์ต่อจากวีทริก จนเกิดความกังวลด้านสุขอนามัยและการบริหารจัดการของคณะผู้จัดงานตามมา

HYROX China ออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดในการจัดการสถานการณ์ครั้งนี้ และขออภัยที่ไม่สามารถนำตัวนักกีฬาต้นเรื่องออกจากการแข่งขันได้ทันเวลา พร้อมยืนยันว่าทีมงานได้เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเปลี่ยนพรมปูพื้นสนามแข่งขันภายในวันเดียวกันแล้ว โดยคณะผู้จัดงานเสนอมาตรการเยียวยาและปรับปรุงแก้ไขทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

  • คืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนให้ผู้ที่ทำการแข่งขันในช่วงเวลา 14.40 น. ถึง 20.40 น. ของวันเกิดเหตุ
  • ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบระดับโลก เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสุขอนามัยในอนาคต
  • มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันสามารถสั่งยุติการแข่งขันของนักกีฬาได้ทันที หากพบการปนเปื้อนของเลือด อาเจียน ปัสสาวะ หรืออุจจาระ

โมริตซ์ เฟือร์สเทอ ผู้ร่วมก่อตั้ง HYROX ออกมากล่าวขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมยอมรับความผิดพลาดขององค์กรที่ไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที โดยระบุว่ากฎระเบียบใหม่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักกีฬาทุกคนในการแข่งขันครั้งต่อไป

ที่มา: Global Times

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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