ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้
เปิดตัวชัดเจน! ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบดาราหนุ่ม “นนท์ ศดานนท์” ลั่น เป็นสาวเรียนจบแล้ว มีแฟนได้
เรียกได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ถูกแฟนคลับและชาวเน็ตแอบจับตาความสัมพันธ์มาพักใหญ่ สำหรับ นักแสดงสาวลูกครึ่ง ชาร์เลท วาศิตา กับดาราหนุ่มมาดเข้ม นนท์ ศดานนท์ หลังมีคนตาดีเห็นโมเมนต์หวานระหว่างทั้งคู่อยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุด 16 กันยายน 2569 ชาร์เลท เดินทางมาร่วมเดินแบบในงานแถลงข่าว Bangkok International Fashion Week 2026 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สื่อมวลชนทุกสำนักที่ปักหลักรอก็ได้ดึงตัวดาราสาวมาสัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจในตอนนี้
ชาร์เลท วาศิตา เปิดใจถึงประเด็นความสัมพันธ์ที่ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามกันยกใหญ่ว่ากำลังคบกับ นนท์ ศดานนท์ อยู่หรือเปล่า นักแสดงสาวเผยว่า “ก็ตามที่ชาวเน็ตคาดเดาเอาไว้ตามนั้นเลย ก็ตามนั้นได้เลยค่ะ มีอ่านคอมเมนต์เหรอ เอาจริง ๆ คือทุกคนอาจจะเห็นว่าชาเด็ก แต่ว่าจริง ๆ ชาเรียนจบแล้วด้วย ความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กเป็นปกตินะ แล้วก็มีความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติ ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ต แอบเขินนิดหน่อย แซว ๆ กันเบา ๆ ก็ได้ค่ะ เขิน
ส่วนทริปเดินป่ามันไม่ได้หวานชื่นอะไรเลย ลำบากมาก ต้องเดินเยอะ แต่จริง ๆ ไปกับคุณแม่และพี่ที่ทำงานอีก 7-8 คนเลย ความสัมพันธ์มันก็ต้องดูกันไปเรื่อย ๆ มีทริปที่พิสูจน์ก็คงไม่ใช่ แต่ก็ตามนั้นค่ะ ก็ต่างคนต่างดูแลกันอย่างดีค่ะ
เรื่องที่เจอกันได้ยังไง ก็คือเราได้ทำงานด้วยกัน แต่ว่าก็มาเจอกันหลังจากการทำงาน ตอนทำงานก็เป็นการทำงานปกติเป็นเพื่อนร่วมงานกัน แต่ก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะ แต่ขออุบอิบไว้ไม่บอกว่าใครจีบใครก่อน
ถ้าถามว่าเขาถูกสเปกเรายังไง ชาว่าคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจค่ะ ชิล ๆ เลย จริง ๆ พูดคุยแล้วเข้าใจกันรู้สึกว่าเป็นคนไทป์เดียวกัน ตามปกติทั่วไปของคนมีความสัมพันธ์เลยค่ะ ก็คบกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาร์เลท รีรันวลีฮิต “อีแก่บ้าน้ำลาย” ฉบับเรยาเวอร์ชันโตเป็นสาว
- ภาพปัจจุบัน ‘ชาร์เลท วาศิตา’ เจ้าของฉากเด็ดในตำนาน “อีแก่บ้าน้ำลาย”
- ประวัติ “ชาร์เลท วาศิตา” นางเอกดาวรุ่ง ‘เรยา’ ปากแจ๋น สู่ ‘เทียนหยด’ สะท้านทรวง
- ประวัติ นนท์ ศดานนท์ นักแสดงหนุ่ม เจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ แฟน ชาร์เลท วาศิตา