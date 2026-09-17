ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:22 น.
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้

เปิดตัวชัดเจน! ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบดาราหนุ่ม “นนท์ ศดานนท์” ลั่น เป็นสาวเรียนจบแล้ว มีแฟนได้

เรียกได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ถูกแฟนคลับและชาวเน็ตแอบจับตาความสัมพันธ์มาพักใหญ่ สำหรับ นักแสดงสาวลูกครึ่ง ชาร์เลท วาศิตา กับดาราหนุ่มมาดเข้ม นนท์ ศดานนท์ หลังมีคนตาดีเห็นโมเมนต์หวานระหว่างทั้งคู่อยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุด 16 กันยายน 2569 ชาร์เลท เดินทางมาร่วมเดินแบบในงานแถลงข่าว Bangkok International Fashion Week 2026 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สื่อมวลชนทุกสำนักที่ปักหลักรอก็ได้ดึงตัวดาราสาวมาสัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจในตอนนี้

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ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้-1

ชาร์เลท วาศิตา เปิดใจถึงประเด็นความสัมพันธ์ที่ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามกันยกใหญ่ว่ากำลังคบกับ นนท์ ศดานนท์ อยู่หรือเปล่า นักแสดงสาวเผยว่า “ก็ตามที่ชาวเน็ตคาดเดาเอาไว้ตามนั้นเลย ก็ตามนั้นได้เลยค่ะ มีอ่านคอมเมนต์เหรอ เอาจริง ๆ คือทุกคนอาจจะเห็นว่าชาเด็ก แต่ว่าจริง ๆ ชาเรียนจบแล้วด้วย ความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กเป็นปกตินะ แล้วก็มีความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติ ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ต แอบเขินนิดหน่อย แซว ๆ กันเบา ๆ ก็ได้ค่ะ เขิน

ส่วนทริปเดินป่ามันไม่ได้หวานชื่นอะไรเลย ลำบากมาก ต้องเดินเยอะ แต่จริง ๆ ไปกับคุณแม่และพี่ที่ทำงานอีก 7-8 คนเลย ความสัมพันธ์มันก็ต้องดูกันไปเรื่อย ๆ มีทริปที่พิสูจน์ก็คงไม่ใช่ แต่ก็ตามนั้นค่ะ ก็ต่างคนต่างดูแลกันอย่างดีค่ะ

เรื่องที่เจอกันได้ยังไง ก็คือเราได้ทำงานด้วยกัน แต่ว่าก็มาเจอกันหลังจากการทำงาน ตอนทำงานก็เป็นการทำงานปกติเป็นเพื่อนร่วมงานกัน แต่ก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะ แต่ขออุบอิบไว้ไม่บอกว่าใครจีบใครก่อน

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ถ้าถามว่าเขาถูกสเปกเรายังไง ชาว่าคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจค่ะ ชิล ๆ เลย จริง ๆ พูดคุยแล้วเข้าใจกันรู้สึกว่าเป็นคนไทป์เดียวกัน ตามปกติทั่วไปของคนมีความสัมพันธ์เลยค่ะ ก็คบกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ”

ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้-3
ภาพจาก : IG vixmmnnt
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้-5
ภาพจาก : IG charlettewasiiita
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้-6
ภาพจาก : IG vixmmnnt
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้-4
ภาพจาก : IG charlettewasiiita

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 11:22 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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