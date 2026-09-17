หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:28 น.
หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

เฉลยแล้ว หนุ่มฉงชิ่งกัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร ผลตรวจชี้เป็นชิปฝังตัวหมู สองฝ่ายยอมความ

ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว กรณีชาวเน็ตนครฉงชิ่ง ประเทศจีน โพสต์ร้องเรียนว่าสั่งบะหมี่จ๋าเจี้ยงผ่านบริการเดลิเวอรี แล้วกัดเจอวัตถุแข็งลักษณะหลอดแก้วขนาดเล็กปะปนในอาหาร ล่าสุดสื่อไต้หวัน Liberty Times รายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่า ผลตรวจยืนยันวัตถุปริศนาเป็นไมโครชิปฝังตัวของหมู

เรื่องราวเริ่มจากผู้สั่งอาหารรายนี้เล่าว่า ระหว่างรับประทานรู้สึกผิดปกติเมื่อกัดโดนของแข็ง จึงคายออกมาตรวจดู พบเป็นวัตถุหุ้มแก้วขนาดเล็ก ตอนแรกกังวลเพียงว่าหากเผลอกลืนอาจบาดหลอดอาหารหรือกระเพาะ แต่เมื่อชาวเน็ตทักว่าหน้าตาเหมือนไมโครชิปสัตว์เลี้ยง จึงนำไปสแกนที่โรงพยาบาลสัตว์ และพบหมายเลขชิป 15 หลักจริง

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หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

ประเด็นนี้จุดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลจีน ชาวเน็ตจำนวนมากกังวลว่าเนื้อในอาหารอาจเป็นเนื้อแมวหรือสุนัข ขณะที่อีกฝั่งแย้งว่าปศุสัตว์อย่างหมู วัว แกะ ก็มีการฝังชิปเช่นกัน การพบชิปจึงไม่ได้แปลว่าเป็นเนื้อสัตว์เลี้ยงเสมอไป

ด้านเจ้าตัวย้ำในโพสต์ว่า ลำพังไมโครชิประบุไม่ได้ว่าเนื้อเป็นชนิดใด ต้องผ่านการตรวจสายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม พร้อมขอให้ทุกคนอย่าคาดเดาโดยไม่มีหลักฐาน

ผู้ร้องเรียนระบุด้วยว่า ติดต่อร้านค้าแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบ จึงยื่นเรื่องผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีและสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 12315 ซึ่งแพลตฟอร์มแจ้งว่ารับเรื่องแล้ว ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเข้าตรวจสอบครัวหลังร้านเพื่อหาที่มาของวัตถุ

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กระทั่งไม่กี่วันต่อมา ผลตรวจสอบชิปออกมายืนยันว่าเป็นชิปฝังตัวที่ใช้กับหมู โดยผลตรวจคุณภาพและชนิดของเนื้อยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงยอมความกันเรียบร้อย และผู้โพสต์ได้ตั้งค่าโพสต์ต้นเรื่องเป็นส่วนตัวแล้ว ทั้งนี้ยังไม่มีแถลงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลว่าชิปเข้าไปอยู่ในอาหารได้อย่างไร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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