ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:31 น.

ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประชากรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าประเทศฟิจิได้ประกาศให้ภัย HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ภายหลังยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในอัตรา 1 ใน 60 ราย เทียบกับ 1 ใน 167 ราย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงยอดทารกเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของ HIV เพิ่มขึ้นด้วย

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ซึ่งทางการฟิจิได้ทำการขยายการตรวจหาเชื้อ, การรักษา หลังจากที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางการคาดว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการใช้สารเสพติด, การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างการฉีดเลือดของผู้ที่กำลังมึนเมาอยู่แล้วมาฉีดเข้าสู่ร่างกายตนเอง

พร้อมกันนี้ทางการยังขอให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย โดยย้ำไม่ใช่เรื่องน่าอาย

สำหรับประเทศฟิจินั้นประเทศที่มีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน โดยเมื่อปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่มากถึง 2,016 ราย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:31 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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