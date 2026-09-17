ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง
ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประชากรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าประเทศฟิจิได้ประกาศให้ภัย HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ภายหลังยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
โดยปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในอัตรา 1 ใน 60 ราย เทียบกับ 1 ใน 167 ราย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงยอดทารกเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของ HIV เพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่งทางการฟิจิได้ทำการขยายการตรวจหาเชื้อ, การรักษา หลังจากที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางการคาดว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการใช้สารเสพติด, การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างการฉีดเลือดของผู้ที่กำลังมึนเมาอยู่แล้วมาฉีดเข้าสู่ร่างกายตนเอง
พร้อมกันนี้ทางการยังขอให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย โดยย้ำไม่ใช่เรื่องน่าอาย
สำหรับประเทศฟิจินั้นประเทศที่มีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน โดยเมื่อปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่มากถึง 2,016 ราย
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