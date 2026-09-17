ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:27 น.
ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด จากลำปางถึงเชียงใหม่ รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็นแค่ตัวละคร AI

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือหญิงสูงอายุวัย 66 ปี ชาวจังหวัดลำปาง บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินว่าพบผู้สูงอายุเดินทางมาเพียงลำพัง เพื่อรอพบชายที่ใช้ชื่อว่า “ชัย” ซึ่งอ้างว่าเป็นนักบิน

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า หญิงสูงอายุรายนี้ได้ติดตามสื่อผ่านเฟซบุ๊กจนเกิดความหลงรักตัวละครที่สร้างขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเข้าใจผิดคิดว่ามีตัวตนอยู่จริง จึงเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดลำปางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเรียกรถต่อมายังสนามบินเพื่อหวังจะได้พบตัวจริง ทั้งนี้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากผู้สูงอายุใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลักและพูดจาสับสน

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เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและทีมกู้ภัยจึงร่วมกันประสานงานไปยังบุตรชายของผู้สูงอายุเพื่อแจ้งสถานการณ์ ซึ่งทางครอบครัวไม่ทราบมาก่อนว่าผู้สูงอายุเดินทางออกนอกพื้นที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดหาอาหาร น้ำดื่ม และผ้าห่มให้ พร้อมประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินจัดพื้นที่พักผ่อนชั่วคราวภายในอาคารให้อย่างปลอดภัย ก่อนอำนวยความสะดวกประสานงานส่งตัวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในวันรุ่งขึ้น

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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