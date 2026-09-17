ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI
ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด จากลำปางถึงเชียงใหม่ รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็นแค่ตัวละคร AI
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือหญิงสูงอายุวัย 66 ปี ชาวจังหวัดลำปาง บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินว่าพบผู้สูงอายุเดินทางมาเพียงลำพัง เพื่อรอพบชายที่ใช้ชื่อว่า “ชัย” ซึ่งอ้างว่าเป็นนักบิน
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า หญิงสูงอายุรายนี้ได้ติดตามสื่อผ่านเฟซบุ๊กจนเกิดความหลงรักตัวละครที่สร้างขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเข้าใจผิดคิดว่ามีตัวตนอยู่จริง จึงเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดลำปางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเรียกรถต่อมายังสนามบินเพื่อหวังจะได้พบตัวจริง ทั้งนี้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากผู้สูงอายุใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลักและพูดจาสับสน
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและทีมกู้ภัยจึงร่วมกันประสานงานไปยังบุตรชายของผู้สูงอายุเพื่อแจ้งสถานการณ์ ซึ่งทางครอบครัวไม่ทราบมาก่อนว่าผู้สูงอายุเดินทางออกนอกพื้นที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดหาอาหาร น้ำดื่ม และผ้าห่มให้ พร้อมประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินจัดพื้นที่พักผ่อนชั่วคราวภายในอาคารให้อย่างปลอดภัย ก่อนอำนวยความสะดวกประสานงานส่งตัวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในวันรุ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เร่งล่าตัว ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย ที่สะเดาะกุญแจมือ อาศัยจังหวะตำรวจเปิดประตู
- ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม
- สาวม.ดัง แฉวีรกรรม หนุ่ม LGBTQ+ อ้างตัวเป็นนศ.บ้านรวย เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ