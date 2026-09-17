ศุภณัฐ เปิด 7 พิรุธ รถขยะ EV กทม. ผ่านงบหมื่นล้านแต่ล่มหมด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:18 น.

ศุภณัฐ เปิด 7 พิรุธรถขยะ EV โต้ข้อหาขวางไฟฟ้า ยัน 3 ปีผ่านงบให้แล้วหมื่นล้านแต่ กทม. จัดซื้อล่มทุกโครงการ รองผู้ว่าฯ แจงยังไม่ถึงขั้นทำ TOR

ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเปิดสิ่งที่เรียกว่า “7 พิรุธ” โครงการเช่ารถขยะพลังงานไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร เพื่อโต้กระแสวิจารณ์ว่า สก.พรรคประชาชนขัดขวางการเปลี่ยนผ่านสู่รถขยะ EV หลังสภา กทม. มีมติตัดงบโครงการเช่ารถขยะไฟฟ้ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทออกจากร่างงบประมาณปี 2570 โดยยืนยันว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สภาผ่านงบเกี่ยวกับรถขยะ EV ให้ฝ่ายบริหารแล้วไม่น้อยกว่า 11 โครงการ รวมกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ กทม. กลับจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จแม้แต่โครงการเดียว

เหตุครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ซึ่งเสียงข้างมากลงมติตัดงบโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยพลังงานไฟฟ้า 3 โครงการ รวม 1,347 คัน วงเงินกว่า 6,038 ล้านบาท โดยผู้ลงมติฝั่งตัดงบยืนยันว่าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV แต่เห็นว่าข้อมูลโครงการยังไม่รอบด้านพอสำหรับงบก้อนใหญ่ จนเกิดกระแสวิจารณ์ตามมาว่าฝ่ายค้านในสภาขวางรถขยะไฟฟ้า

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ในโพสต์ ศุภณัฐไล่เรียงข้อสังเกตว่า งบที่สภาเคยอนุมัติทั้ง 11 โครงการเดินหน้าต่อไม่ได้ เพราะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. เองถูกร้องเรียนและท้วงติง โดยเขาอ้างว่ามีปัญหาทั้งการเขียน TOR ล็อกสเปก กีดกันการแข่งขัน และเปิดช่องเอื้อเอกชนบางราย พร้อมยกตัวอย่างโครงการเช่ารถขยะ EV ระยะ 270 วัน 4 โครงการเมื่อ 2 ปีก่อน ที่เขาระบุว่าใช้วิธีเชิญเฉพาะบางบริษัทเข้าเสนอราคา และกำหนดเงื่อนไขส่งมอบรถ 470 คันภายใน 30 วัน ซึ่งสั้นผิดปกติเมื่อเทียบกับ TOR อื่นของ กทม. สุดท้ายมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและชนะไป ก่อนทั้ง 4 โครงการถูกตรวจสอบจนล่ม

ส่วนงบ 6,000 ล้านบาทรอบล่าสุด ศุภณัฐระบุว่าสภาจำเป็นต้อง “กัดฟันตัด” เพราะฝ่ายบริหารไม่แสดงร่าง TOR ให้พิจารณา โดยผู้ว่าฯ ประกาศกลางสภาว่าไม่มีร่าง TOR ทั้งที่เพิ่งสืบราคากับเอกชนมาแล้ว การอนุมัติโดยไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ต่างจากการ “ตีเช็คเปล่า” ให้โครงการที่มีประวัติปัญหา นอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่าเหตุใด กทม. จึงปฏิเสธข้อเสนอให้ทดลองนำร่องใช้รถจริง 1 ถึง 2 เดือนก่อนทำสัญญา ตามแนวข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ทั้งที่ผ่านมา กทม. ทำโครงการนำร่องมาแล้วจำนวนมาก

เขายังโต้ข้ออ้างที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ใช้รถขยะ EV ว่าข้อเท็จจริงท้องถิ่นอื่นใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะแบบเบ็ดเสร็จ ให้เอกชนรับความเสี่ยงทั้งตัวรถ คน และสถานีชาร์จ ต่างจากรูปแบบของ กทม. ที่เช่ารถจากเอกชน ใช้คนของตัวเอง และให้การไฟฟ้าทำสถานีชาร์จ ซึ่งความเสี่ยงจะตกอยู่กับ กทม. ทั้งหมด พร้อมชี้ความย้อนแย้งว่าโครงการรถบรรทุกน้ำ EV ปีเดียวกัน กทม. กลับกำหนดให้เอกชนทำสถานีชาร์จเอง

พรรคประชาชนเพิ่งโหวตผ่านงบโครงการจ้างเหมาเก็บขยะด้วยรถ EV ไปแล้ว จึงไม่ใช่การต่อต้านรถไฟฟ้าตามที่ถูกกล่าวหา และเสนอให้ กทม. ชี้แจง 5 เรื่องหลักให้ชัด ทั้งเรื่องการนำร่อง การเปิดร่าง TOR การเคลียร์โครงการเก่าที่ถูกร้อง แผนเพิ่มสัดส่วนจ้างเหมาระยะยาว และความย้อนแย้งเรื่องสถานีชาร์จ หากชัดเจนก็พร้อมผ่านงบให้

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ด้านฝั่ง กทม. พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่า ขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่เป็นเพียงการทำเอกสารสืบราคาจากเอกชนเพื่อใช้ตั้งกรอบงบประมาณเท่านั้น ยังไม่ใช่ร่าง TOR จริงสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับอนุมัติงบจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนจัดทำ TOR ใหม่อย่างรอบคอบ โดยเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ส่วน TOR โครงการที่แล้ว สำนักสิ่งแวดล้อมได้ทำตามคำแนะนำของ ป.ป.ช. ดึงหน่วยงาน 6 กระทรวงร่วมพิจารณา มีการทำข้อตกลงคุณธรรม และเปิดประชาพิจารณ์หลายครั้งเพื่อความโปร่งใสสูงสุด

รองผู้ว่าฯ ระบุด้วยว่า การถูกตัดงบทำให้ กทม. ต้องกลับไปเช่ารถขยะดีเซลระยะสั้นต่ออีก 1 ปี ทั้งที่โครงการรถขยะ EV มูลค่า 5 ปี 6,000 ล้านบาท ประหยัดค่าพลังงานได้ถึง 4,000 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนจ่ายจริงเพียงร้อยละ 21 การชะลอจึงทำให้กรุงเทพฯ เสียโอกาสทั้งด้านงบประมาณและการก้าวสู่เมืองพลังงานสะอาด โดย กทม. พร้อมรับฟังทุกความเห็นและยินดีชี้แจงต่อประชาชน

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

เฟซบุ๊ก ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ และ ไทยรัฐออนไลน์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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