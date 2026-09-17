กัมพูชา ผุดไอเดียเปลี่ยนสนามบินเก่า เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
กัมพูชาจ่อเปลี่ยนสนามบินโปเชนตงเป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยืนยันไม่ขายทิ้ง เตรียมปล่อยเช่าหารายได้จ่ายค่าดูแลรักษา 4 ล้านดอลลาร์ต่อปี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ของกัมพูชา ประกาศเปลี่ยนอดีตสนามบินนานาชาติโปเชนตง (Pochentong International Airport) ให้กลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “สวนสาธารณะโปเชนตง” (Pochentong Park) ระหว่างกล่าวในพิธีเปิดโรงพยาบาล Queen Mother ในกรุงพนมเปญ พร้อมมีแผนนำอาคารเดิมบางส่วนมาปล่อยเช่าเพื่อหารายได้เข้าประเทศ
ผู้นำกัมพูชายืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะขายอดีตสนามบินแห่งนี้ แต่จำเป็นต้องหาวิธีสร้างรายได้จากพื้นที่เพื่อนำมาครอบคลุมค่าบำรุงรักษาที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 133 ล้านบาท) ต่อปี โดยกระทรวงและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมผ่านการทำสัญญาเช่าเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่รัฐ
ฮุน มาเนต ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ขายพื้นที่นี้เด็ดขาด แต่ไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าได้เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง จึงต้องนำรายได้จากการปล่อยเช่ามาใช้บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ต่อไป โดยพื้นที่สนามบินจะยังคงเป็นทรัพย์สินสาธารณะและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ แทนที่จะขายทิ้งหรือปล่อยทิ้งร้าง
ทั้งนี้ สนามบินโปเชนตงเก่าตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ยุติบทบาทลงหลังกัมพูชาย้ายเที่ยวบินพาณิชย์ไปใช้สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อสนามบินนานาชาติเตโช (Techo International Airport) ตามแผนงานล่าสุด พื้นที่เดิมแห่งนี้จะมีพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนใช้งาน ควบคู่ไปกับการใช้อาคารเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนสำหรับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
ข้อมูลจาก : khmertimeskh
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