ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม
ป้าดา แจ้งความกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน ปมโอนที่ดิน 21 ไร่ให้วัดป่าอดุลยาราม ข้องใจเปลี่ยนชื่อโฉนดง่ายดาย ยันใช้สิทธิ์สู้ต่อชั้นศาลฎีกาเพื่อความถูกต้อง
นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ ป้าดา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 หลังมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน 21 ไร่ จากชื่อนายเฮียง พิมพ์ศรี เปลี่ยนเป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ตนเองพร้อมกลุ่มทายาทเห็นข่าวดังกล่าวแล้ว รู้สึกข้องใจในขั้นตอนการทำงานอย่างมาก
ป้าดาตั้งคำถามว่า ที่ดินแปลงนี้ลูกหลานของตาเฮียงยังคงถือกรรมสิทธิ์อยู่ เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการโอนให้ผู้อื่นได้โดยง่าย ทั้งที่ไม่มีทายาทไปลงลายมือชื่อยินยอม มอบอำนาจ หรือทำนิติกรรมใดๆ หากใครสามารถไปโอนเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนเองได้ บ้านเมืองคงอยู่กันไม่ได้ พร้อมยกตัวอย่างว่าการผ่อนบ้านผ่อนรถยังต้องใช้เวลานาน 20 ถึง 30 ปีกว่าจะได้กรรมสิทธิ์ ที่สำคัญตาเฮียงเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2534 เหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่เคยมีการโอนที่ดินแปลงนี้
ส่วนกรณีที่มีการอ้างถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างนายอนุทิน ป้าดามองว่าผู้นำระดับประเทศไม่น่าจะสั่งการให้ไปโอนทรัพย์สินของคนอื่นมาได้ง่ายดายขนาดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา ความถูกต้องของเรื่องราวก่อน เนื่องจากมีคู่กรณีสองฝ่าย จึงต้องหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างว่าฝ่ายใดทำถูกต้อง ฝ่ายใดหลอกลวงสังคม ตนเองพร้อมยอมรับผลหากเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายจริง แต่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเดิมพันด้วยชีวิตว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง
ต่อประเด็นที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีเอกสารหลักฐาน รวมถึงโฉนดฉบับจริงที่ตาเฮียงเคยมอบไว้ จึงสามารถทำเรื่องโอนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอทายาทมาเซ็นชื่อ ป้าดาตอบว่าทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ ความจริงต้องได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการ สิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนการเดินถือกระเป๋าอยู่ดีๆ แล้วมีคนวิ่งราวเอาไป ที่ดินมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ หากทำเช่นนี้ได้คงต้องไปแก้กฎหมายมาตรา 84 ของกรมที่ดิน เพื่อให้ใครไปทำนิติกรรมโอนที่ดินตรงไหนก็ได้ตามใจชอบ
ป้าดาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตนเองเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามแล้ว เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกอย่างต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสตามตัวบทกฎหมาย ขณะเดียวกันเรื่องคดีพิพาทที่ดินที่กลุ่มทายาทยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาจะยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปตามสิทธิ์ ถึงแม้โฉนดจะถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ตาม ส่วนในวันที่ 18 กันยายนนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ตนเองจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ตามหมายเรียกต่อไป
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