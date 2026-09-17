ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:11 น.
ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

ป้าดา แจ้งความกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน ปมโอนที่ดิน 21 ไร่ให้วัดป่าอดุลยาราม ข้องใจเปลี่ยนชื่อโฉนดง่ายดาย ยันใช้สิทธิ์สู้ต่อชั้นศาลฎีกาเพื่อความถูกต้อง

นางสาวชมมณี น้อยจันทร์ หรือ ป้าดา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 หลังมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน 21 ไร่ จากชื่อนายเฮียง พิมพ์ศรี เปลี่ยนเป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ตนเองพร้อมกลุ่มทายาทเห็นข่าวดังกล่าวแล้ว รู้สึกข้องใจในขั้นตอนการทำงานอย่างมาก

ป้าดาตั้งคำถามว่า ที่ดินแปลงนี้ลูกหลานของตาเฮียงยังคงถือกรรมสิทธิ์อยู่ เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการโอนให้ผู้อื่นได้โดยง่าย ทั้งที่ไม่มีทายาทไปลงลายมือชื่อยินยอม มอบอำนาจ หรือทำนิติกรรมใดๆ หากใครสามารถไปโอนเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนเองได้ บ้านเมืองคงอยู่กันไม่ได้ พร้อมยกตัวอย่างว่าการผ่อนบ้านผ่อนรถยังต้องใช้เวลานาน 20 ถึง 30 ปีกว่าจะได้กรรมสิทธิ์ ที่สำคัญตาเฮียงเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2534 เหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่เคยมีการโอนที่ดินแปลงนี้

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ส่วนกรณีที่มีการอ้างถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างนายอนุทิน ป้าดามองว่าผู้นำระดับประเทศไม่น่าจะสั่งการให้ไปโอนทรัพย์สินของคนอื่นมาได้ง่ายดายขนาดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา ความถูกต้องของเรื่องราวก่อน เนื่องจากมีคู่กรณีสองฝ่าย จึงต้องหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างว่าฝ่ายใดทำถูกต้อง ฝ่ายใดหลอกลวงสังคม ตนเองพร้อมยอมรับผลหากเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายจริง แต่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและเดิมพันด้วยชีวิตว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง

ต่อประเด็นที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีเอกสารหลักฐาน รวมถึงโฉนดฉบับจริงที่ตาเฮียงเคยมอบไว้ จึงสามารถทำเรื่องโอนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอทายาทมาเซ็นชื่อ ป้าดาตอบว่าทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ ความจริงต้องได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการ สิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนการเดินถือกระเป๋าอยู่ดีๆ แล้วมีคนวิ่งราวเอาไป ที่ดินมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ หากทำเช่นนี้ได้คงต้องไปแก้กฎหมายมาตรา 84 ของกรมที่ดิน เพื่อให้ใครไปทำนิติกรรมโอนที่ดินตรงไหนก็ได้ตามใจชอบ

ป้าดาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตนเองเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามแล้ว เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกอย่างต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสตามตัวบทกฎหมาย ขณะเดียวกันเรื่องคดีพิพาทที่ดินที่กลุ่มทายาทยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาจะยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปตามสิทธิ์ ถึงแม้โฉนดจะถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ตาม ส่วนในวันที่ 18 กันยายนนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ตนเองจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ตามหมายเรียกต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:11 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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