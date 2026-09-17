วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี
วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับละครและภาพยนตร์ฝีมือดี ครอบครัวทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครราชสีมา
นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า ต้น ชานนท์ สมฤทธิ์ ผู้กำกับละครและภาพยนตร์ เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ (16 ก.ย. 69) สิริอายุ 64 ปี โดยทางครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดกองพระทราย ศาลา 2 จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ
วันที่ 17 กันยายน 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 18–19 กันยายน 2569
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 20 กันยายน 2569
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 14.30 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัด
- เวลา 15.00 น. ประชุมเพลิง
สำหรับประวัติ ต้น ชานนท์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับอัธยาศัยดีและอารมณ์ดี ขณะเดียวกัน เส้นทางการทำงานของเขาครอบคลุมผลงานหลากหลายแนว ทั้งคอมเมดี้ ดราม่า โรแมนติก และภาพยนตร์
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2550 เขามีผลงานละครคอมเมดี้ เรื่อง มนต์รักลอตเตอรี่ ก่อนรับหน้าที่กำกับละครดราม่า เรื่อง กิ่งกาหลง ทางช่อง 3 และตลอดเส้นทางการทำงานยังฝากผลงานไว้อีกหลายเรื่อง อาทิ ผีเสื้อสมุทร, แหม่มแก้มแดง, อรุณสวัสดิ์, นางกลางไฟ และนางแค้น
ในปี 2560 ต้น ชานนท์ ยังรับหน้าที่กำกับละคร เกมมายา นำแสดงโดย พุฒิชัย เกษตรสิน, วรัทยา นิลคูหา และกวี ตันจรารักษ์ ก่อนมีอีกหนึ่งผลงานในช่วงหลังคือ หลงเงา ละครดราม่าโรแมนติกทาง PPTV HD 36 ซึ่งออกอากาศในปี 2566
ตลอดเส้นทางของคนทำงานเบื้องหลัง ต้น ชานนท์ สมฤทธิ์ ไม่ได้ฝากไว้เพียงผลงานละครและภาพยนตร์ หากยังทิ้งความทรงจำไว้กับเพื่อนพ้อง นักแสดง และทีมงานที่เคยร่วมงานกันในวันวานอันแสนดีงามเอาไว้ให้รำลึกถึงอีกด้วย
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อ้างอิงจาก : ดาราภาพยนตร์