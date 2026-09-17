วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:22 น.

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับละครและภาพยนตร์ฝีมือดี ครอบครัวทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครราชสีมา

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า ต้น ชานนท์ สมฤทธิ์ ผู้กำกับละครและภาพยนตร์ เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ (16 ก.ย. 69) สิริอายุ 64 ปี โดยทางครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดกองพระทราย ศาลา 2 จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ

วันที่ 17 กันยายน 2569

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  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 18–19 กันยายน 2569

  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2569

  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 14.30 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัด
  • เวลา 15.00 น. ประชุมเพลิง
วงการบันเทิงร่วมอาลัย ต้น ชานนท์ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี-1
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

สำหรับประวัติ ต้น ชานนท์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้กำกับอัธยาศัยดีและอารมณ์ดี ขณะเดียวกัน เส้นทางการทำงานของเขาครอบคลุมผลงานหลากหลายแนว ทั้งคอมเมดี้ ดราม่า โรแมนติก และภาพยนตร์

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2550 เขามีผลงานละครคอมเมดี้ เรื่อง มนต์รักลอตเตอรี่ ก่อนรับหน้าที่กำกับละครดราม่า เรื่อง กิ่งกาหลง ทางช่อง 3 และตลอดเส้นทางการทำงานยังฝากผลงานไว้อีกหลายเรื่อง อาทิ ผีเสื้อสมุทร, แหม่มแก้มแดง, อรุณสวัสดิ์, นางกลางไฟ และนางแค้น

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ในปี 2560 ต้น ชานนท์ ยังรับหน้าที่กำกับละคร เกมมายา นำแสดงโดย พุฒิชัย เกษตรสิน, วรัทยา นิลคูหา และกวี ตันจรารักษ์ ก่อนมีอีกหนึ่งผลงานในช่วงหลังคือ หลงเงา ละครดราม่าโรแมนติกทาง PPTV HD 36 ซึ่งออกอากาศในปี 2566

ตลอดเส้นทางของคนทำงานเบื้องหลัง ต้น ชานนท์ สมฤทธิ์ ไม่ได้ฝากไว้เพียงผลงานละครและภาพยนตร์ หากยังทิ้งความทรงจำไว้กับเพื่อนพ้อง นักแสดง และทีมงานที่เคยร่วมงานกันในวันวานอันแสนดีงามเอาไว้ให้รำลึกถึงอีกด้วย

วงการบันเทิงร่วมอาลัย ต้น ชานนท์ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี-2

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อ้างอิงจาก : ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:22 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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