รู้จัก 6 กีฬาใหม่ เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยส่งครบทุกชนิด ลุ้นเหรียญจากใครบ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:25 น.

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ ไอจิ นาโกยา 2026 จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พิธีเปิดเริ่มเวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และการแข่งขันจะมีต่อเนื่องถึงวันที่ 4 ตุลาคม

ครั้งนี้มีนักกีฬาราว 11,000 คน จาก 45 ชาติ ชิงชัยใน 43 ชนิดกีฬา 469 รายการ โดยการแข่งขันบางชนิดเริ่มก่อนพิธีเปิด เพื่อให้โปรแกรมทั้งหมดจบตามกำหนด

ไฮไลต์หนึ่งคือการเพิ่มกีฬาใหม่ 6 รายการ เข้ามาในโปรแกรมแข่งขัน ได้แก่ เทคบอล, ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ MMA, เซิร์ฟ, จักรยาน BMX ฟรีสไตล์, พาเดล และเทควันโดเสมือนจริง หรือ Virtual Taekwondo โดยทั้ง 6 รายการจะชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก และไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทั้งหมด

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1. เทคบอล ไทยส่ง 5 คน ตั้งเป้า 3 ทอง

เทคบอล (Teqball) แข่งขันวันที่ 17 ถึง 20 กันยายน ที่ Nagoya City Higashi Sports Center และเป็นครั้งแรกที่กีฬาชนิดนี้ชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์

เทคบอลคล้ายฟุตบอลบนโต๊ะโค้ง ผู้เล่นใช้ศีรษะ ลำตัว และขาเล่นลูกข้ามโต๊ะ แต่ห้ามใช้มือและแขน

เอเชียนเกมส์ 2026 ชิง 5 เหรียญทอง ได้แก่ เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม แต่แต่ละชาติส่งได้สูงสุด 3 ประเภท

ไทยส่งนักกีฬา 5 คน ลง 3 ประเภท

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  • คู่หญิง สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ จุฑาทิพย์ กันทะธง
  • คู่ชาย สรศักดิ์ เทาศิริ กับ จีรติ จันทร์เลียง
  • คู่ผสม สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ กับ พักตร์พงษ์ เดชเจริญ

คู่หญิงไทยเป็นแชมป์โลก 3 สมัยติดต่อกันระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ส่วนคู่ชายและคู่ผสมมีผลงานรองแชมป์โลกปี 2025 สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจึงตั้งเป้า 3 เหรียญทองจาก 3 ประเภทที่ส่งแข่งขัน

เทคบอล

2. MMA ไทยส่ง 2 คน ชิงชัยในรูปแบบ Modern

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ MMA แข่งขันวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน ที่ Nagoya City Inae Sports Center และเข้าสู่เอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก

กีฬาชนิดนี้รวมการต่อย เตะ ทุ่ม ปล้ำ และจับล็อก ผู้แข่งขันชนะได้จากการน็อก ยอมแพ้ หรือคะแนนกรรมการ

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เอเชียนเกมส์จัด MMA 6 รุ่น แบ่งเป็น Modern และ Traditional รวมชาย 4 รุ่น และหญิง 2 รุ่น

ไทยส่ง 2 คนในรูปแบบ Modern ได้แก่

  • กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน รุ่นหญิงไม่เกิน 54 กิโลกรัม
  • ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม รุ่นชายไม่เกิน 71 กิโลกรัม

กัญจุฑามีผลงานแชมป์ซีเกมส์ แชมป์โลก และแชมป์เอเชีย ส่วนศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นนักมวยปล้ำทีมชาติไทย ก่อนเปลี่ยนมาแข่งขัน MMA

เอ็มเอ็มเอ

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3. เซิร์ฟ ไทยส่งครบ 4 คน แชมป์ได้ตั๋วโอลิมปิก

เซิร์ฟ แข่งขันวันที่ 25 ถึง 28 กันยายน ที่ Pacific Long Beach เมืองทาฮาระ จังหวัดไอจิ และสำรองวันที่ 29 กันยายน หากสภาพคลื่นไม่เหมาะสม

เอเชียนเกมส์ชิง 2 เหรียญทองจากชอร์ตบอร์ดชายและหญิง แชมป์แต่ละประเภทจะได้โควตาไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส

การแข่งขันแต่ละฮีตให้นักกีฬาเลือกขึ้นคลื่นหลายครั้ง ก่อนนำคะแนน 2 ลูกที่ดีที่สุด มารวมกัน กรรมการดูทั้งความยาก ความเร็ว พลัง และการควบคุมบอร์ด

ไทยส่ง 4 คน

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  • ชาย ณัฐกร แซ่เอี่ยว และ ติณณ์ จอห์นสัน
  • หญิง อิสเบล เฟ ฮิค และ แอนนิสซา ฐิตา ฟลิน

อิสเบลคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียปี 2025 และเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญจากรายการชิงแชมป์เอเชีย สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าทีมไทย ติด 1 ใน 3

เซิร์ฟ

4. BMX ฟรีสไตล์ ไทยส่งชาย 2 คน

จักรยาน BMX ฟรีสไตล์ แข่งขันวันที่ 26 และ 27 กันยายน ที่ Aichi Sky Expo และชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก

ต่างจาก BMX Racing ที่แข่งความเร็ว BMX ฟรีสไตล์วัดคะแนนจากการแสดงท่าบนสนาม Park นักกีฬาต้องกระโดด หมุนตัว และต่อท่าให้สมบูรณ์ กรรมการให้คะแนนจากความยาก ความคิดสร้างสรรค์ และการควบคุมจักรยาน

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มี 2 เหรียญทองจากประเภทชายและหญิง

ไทยส่งนักกีฬาชาย 2 คน ได้แก่ สายธาร เพ็ชรนุ่ม และ รุ่งเรือง ภามี

สายธารเคยจบอันดับ 5 ในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียปี 2025 ที่ญี่ปุ่น ก่อนกลับมาลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งในปีนี้

BMX ฟรีสไตล์

5. พาเดล ไทยส่งทั้งชายคู่และหญิงคู่

พาเดล (Padel) แข่งขันวันที่ 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ที่ Nagoya City Higashi Sports Center

กีฬาชนิดนี้เล่นคู่ 2 ต่อ 2 ใช้ไม้ตีและลูกคล้ายเทนนิส แต่สนามเล็กกว่าและล้อมด้วยกระจก ผู้เล่นสามารถตีลูกหลังจากกระดอนผนังกระจกได้

เอเชียนเกมส์ชิง 2 เหรียญทองจากชายคู่และหญิงคู่

ไทยส่ง 4 คน ได้แก่

  • ชายคู่ อรรณพ ราเวอล์ กับ สเตฟาโน มอชโชลา
  • หญิงคู่ ดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง กับ นาตาลี นาคประเสริฐ

ทีมพาเดลไทยยังอยู่ในช่วงสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติ เป้าหมายครั้งนี้คือผ่านเข้าไปให้ลึกที่สุดในการแข่งขัน

พาเดล

6. Virtual Taekwondo ชายหญิงแข่งร่วมกัน

Virtual Taekwondo หรือเทควันโดเสมือนจริง แข่งขันวันที่ 2 ตุลาคม และมีเพียง 1 เหรียญทอง

นักกีฬาสวมแว่น VR และเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว ระบบจะแปลงท่าเตะของผู้เล่นไปยังตัวละครในโลกเสมือนจริง จึงไม่มีการเตะปะทะร่างกายโดยตรง

รายการนี้มีนักกีฬา 16 คน แข่งขันแบบน็อกเอาต์ โดย ไม่แบ่งเพศและน้ำหนัก

แต่ละแมตช์แข่งแบบชนะ 2 ใน 3 ยก ยกละ 60 วินาที ผู้เล่นต้องโจมตีเพื่อลดพลังของคู่แข่งในระบบ

ไทยส่ง ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักเทควันโดทีมชาติที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว ลงชิงเหรียญในรายการนี้

Virtual Taekwondo

6 กีฬาใหม่ ไทยมีลุ้นจากรายการไหน

เทคบอล เป็นกีฬาที่ไทยตั้งเป้าสูงที่สุด โดยหวังคว้า 3 เหรียญทองจากคู่หญิง คู่ชาย และคู่ผสม หลังนักกีฬาไทยมีผลงานแชมป์และรองแชมป์โลก

MMA มี กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ซึ่งผ่านทั้งแชมป์โลกและแชมป์เอเชีย ส่วน เซิร์ฟ มี อิสเบล เฟ ฮิค เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย 2025

ด้าน BMX ฟรีสไตล์ มี สายธาร เพ็ชรนุ่ม ซึ่งเคยจบอันดับ 5 ของเอเชีย ขณะที่พาเดลและ Virtual Taekwondo เป็นอีกสองรายการที่ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:25 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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