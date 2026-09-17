ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:10 น.
ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป พร้อม 4 มาตรการชดเชยผู้โดยสาร

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปโซล (อินชอน) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป และยังไม่มีแผนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เที่ยวบินเส้นทางนี้เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 12 ปี เดิมให้บริการผ่านสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (Thai AirAsia X) ก่อนโอนมาให้สายการบินไทยแอร์เอเชียทำการบินแทนในภายหลัง แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่ทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเดินทางไปเกาหลีน้อยลง ส่งผลให้สายการบินจำเป็นต้องยุติเที่ยวบินเส้นทางดังกล่าว

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จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์พบว่า ไม่มีการเปิดขายบัตรโดยสารตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเริ่มได้รับแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน โดยระหว่างวันที่ 1-24 ตุลาคม 2569 สายการบินจะให้บริการเพียงวันละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น

สำหรับผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางนี้ สายการบินได้เสนอมาตรการช่วยเหลือไว้ ดังนี้

  1. เปลี่ยนวันเดินทางภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2569
  2. คืนเงินเต็มจำนวน (Full Refund)
  3. เก็บยอดเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อใช้เดินทางในอนาคต
  4. เปลี่ยนเส้นทางบินผ่านแอร์เอเชียมาเลเซีย ในเส้นทางดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์-โซล แทน

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป สามารถติดต่อขอรับมาตรการชดเชยผ่านช่องทางบริการลูกค้าของแอร์เอเชีย หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-029-7864 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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