เร่งล่าตัว ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย ที่สะเดาะกุญแจมือ อาศัยจังหวะตำรวจเปิดประตู
เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัว ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย ที่สะเดาะกุญแจมือ อาศัยจังหวะตำรวจเปิดประตูหนีเข้าป่าทึบ ขณะนำตัวศาลเกาะสมุย
เจ้าหน้าที่เร่งตามล่าตัว นายวรินทร ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธมีด ภายหลังจากที่สะเดาะกุญแจมือ หลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปยังศาลจังหวัดเกาะสมุย เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 69 ในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูรถควบคุมเพื่อจะนำตัวไปควบคุมในห้องขังศาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ผู้ต้องหาสะเดาะกุญแจมือตั้งแต่อยู่ในรถ ได้ฉวยจังหวะดังกล่าว วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ลงไปทางข้างอาคารของศาล ซึ่งเป็นป่ารก และมีความลาดชันของหน้าผาหิน ก่อนที่จะวิ่งหลบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร ระดมกำลังกันออกค้นหาตามพื้นที่ป่า และอาคารร้าง ที่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะใช้เป็นพื้นที่หลบซ่อนตัว จนถึงขณะนี้การค้นหาก็ยังไม่เจอตัวผู้ต้องหารายนี้ แม้จะมีการนำกำลังเดินเท้าค้นหาในป่าอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเหตุทำร้ายร่างกายในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 69 พ.ต.ท.ภุมเรศ อินทร์คง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณ ซอยอีสานพัฒนา ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบ นายวรินทร แก้วคำใต้ (ผู้ก่อเหตุ) ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อเข้ารับการรักษา จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีตาม คดีอาญาที่ 751/2569
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