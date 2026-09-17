ตำรวจฟลอริดา รวบหญิงวิตถาร กระทำอนาจารกับสุนัข หลังสามีเจอคลิปนาทีช็อก
ตำรวจฟลอริดา รวบหญิงวิตถาร กระทำอนาจารกับสุนัข หลังสามีเจอคลิปนาทีช็อกขณะตรวจกล้องวงจรปิด เจ้าตัวปฏิเสธ บอกแค่ลูบหัวหมา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมนาง มาเลีย นุมเมอร์ดอร์ วัย 38 ปี ภายหลังจากที่สามีของเธอเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าภรรยาของเขากระทำอนาจารกับสุนัขที่บ้าน
จากการสอบปากคำสามีระบุว่า ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดไว้สองตัวเพื่อดูว่าใครขโมยเงินที่บ้านไป ซึ่งคนในบ้านรู้เรื่องกล้องตัวนี้หมด ซึ่งในขณะที่สามีกำลังดูเทปกล้องก็พบภรรยาของเขากระทำอนาจารกับสุนัข ก่อนจะส่งมอบหลักฐานให้ตำรวจและนำไปสู่จับกุมในที่สุด
ขณะที่นางนุมเมอร์ดอร์ให้การปฏิเสธว่าเธอกระทำอนาจารกับสุนัข และเพียงแค่ลูบหัวสุนัขเท่านั้น อย่างไรก็ตามตำรวจมองว่าผู้ต้องหาไม่สามารถอธิบายการกระทำอื่นๆของเธอได้ในคลิป จึงตั้งข้อหามีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
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