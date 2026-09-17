คุณหนูแอลลี่ ฟาดเจ็บ ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ชี้ผู้ชายกระจอกมักกลัวคนเก่งกว่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:09 น.
คุณหนูแอลลี่โต้กลับไลฟ์โค้ชชายปมเหยียดผู้หญิงอายุ 35

คุณหนูแอลลี่ โต้กลับไลฟ์โค้ชเหยียดผู้หญิง 35 ปีว่าแก่ ชี้ผู้ชายไม่มั่นคงมักกลัวคนที่เก่งกว่า ผู้ชายที่มีคุณภาพจะไม่ดูถูกผู้หญิง อย่าสนใจสนใจคำพูดคนกระจอก

จากกรณีไลฟ์โค้ชชายคนหนึ่งจัดรายการพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปีว่าแก่ และระบุว่าผู้ชายมีสัญชาตญาณเป็นผู้นำส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตาม ล่าสุด คุณหนูแอลลี่ อลิชา ติวเตอร์และนักธุรกิจสาว เจ้าของช่อง TikTok alyshass ออกมาอัดคลิปวิดีโอโต้ตอบประเด็นนี้

ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่ เคยไปชี้แจงในรายการโหนกระแส จากกรณีคลิปไวรัลที่เธอระบุสเปกผู้ชายโดยจะไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน มองว่าความสามารถน้อยกว่าและอยู่คนละระดับกัน

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คุณหนูหนูแอลลี่ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า “มีไลฟ์โค้ชผู้ชายท่านนึงเขาบอกว่า เขาบอกว่าอยากได้ผู้หญิงสวย ๆ โง่ ๆ มาอยู่ข้างกาย แอลลี่ขอถามกลับหน่อยค่ะ ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาฉลาดขึ้นมา เขาสวยขึ้นมา คุณยังอยากอยู่ข้างเขา หรือมีเขาอยู่ข้าง ๆ อยู่ไหมคะ หรือที่ผ่านมาทั้งหมดคุณแค่อยากมีเขาอยู่ข้าง ๆ เพราะทำให้ตัวเองรู้สึกมีอำนาจเหนือกว่า

ผู้หญิงอย่างเราไม่ใช่ของเล่นของใคร ไม่ใช่ของเล่นของผู้ชาย เรามีศักดิ์ศรี เราเป็นเพศแม่ มีความรู้ เรามีสมอง เรามีหน้าที่การงาน อย่าไป gentle (อ่อนโยน) ให้กับผู้ชายที่มันแบบไม่อยากจะพูดค่ะ ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เติบโตมาในสังคมที่ไม่มีคุณภาพ เพราะผู้ชายที่มีคุณภาพ จะไม่ดูถูกผู้หญิงค่ะ”

คุณหนูแอลลี่ โต้ ไลฟ์โค้ช
ภาพจาก : alyshassk

นอกจากนี้ เธอยังพูดถึงประเด็นที่ไลฟ์โค้ชวิจารณ์ผู้หญิงอายุ 20-25 ปีว่าโง่ โดยติวเตอร์สาวมองว่า “เห็นคอนเทนต์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไหมคะที่กำลังแมสมากในโซเชียลมีเดีย เขาบอกว่าผู้หญิงอายุ 20-25 ปีโง่ แอลลี่อยากจะบอกว่าเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้แบบนี้ที่ไม่มั่นคงจะรู้สึกถูกคุกคามถ้าเจอผู้หญิงที่เก่งกว่า มีความสามารถมากกว่า แต่ผู้หญิงอย่าเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดของผู้ชายกระจอก เรามีความสามารถ we deserve the best in this world (พวกเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้”) ตราบใดที่เรามีความสามารถจักรวาลจะส่งสิ่งที่คู่ควรกับเรามาให้เมื่อถึงเวลาค่ะ”

คุณหนูแอลลี่ โต้ ไลฟ์โค้ช-2
ภาพจาก : alyshassk
@alyshassk #คุณหนูแอลลี่ ♬ เสียงต้นฉบับ – คุณหนูแอลลี่🦋

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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