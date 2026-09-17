คุณหนูแอลลี่ ฟาดเจ็บ ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ชี้ผู้ชายกระจอกมักกลัวคนเก่งกว่า
คุณหนูแอลลี่ โต้กลับไลฟ์โค้ชเหยียดผู้หญิง 35 ปีว่าแก่ ชี้ผู้ชายไม่มั่นคงมักกลัวคนที่เก่งกว่า ผู้ชายที่มีคุณภาพจะไม่ดูถูกผู้หญิง อย่าสนใจสนใจคำพูดคนกระจอก
จากกรณีไลฟ์โค้ชชายคนหนึ่งจัดรายการพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปีว่าแก่ และระบุว่าผู้ชายมีสัญชาตญาณเป็นผู้นำส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตาม ล่าสุด คุณหนูแอลลี่ อลิชา ติวเตอร์และนักธุรกิจสาว เจ้าของช่อง TikTok alyshass ออกมาอัดคลิปวิดีโอโต้ตอบประเด็นนี้
ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่ เคยไปชี้แจงในรายการโหนกระแส จากกรณีคลิปไวรัลที่เธอระบุสเปกผู้ชายโดยจะไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน มองว่าความสามารถน้อยกว่าและอยู่คนละระดับกัน
คุณหนูหนูแอลลี่ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า “มีไลฟ์โค้ชผู้ชายท่านนึงเขาบอกว่า เขาบอกว่าอยากได้ผู้หญิงสวย ๆ โง่ ๆ มาอยู่ข้างกาย แอลลี่ขอถามกลับหน่อยค่ะ ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาฉลาดขึ้นมา เขาสวยขึ้นมา คุณยังอยากอยู่ข้างเขา หรือมีเขาอยู่ข้าง ๆ อยู่ไหมคะ หรือที่ผ่านมาทั้งหมดคุณแค่อยากมีเขาอยู่ข้าง ๆ เพราะทำให้ตัวเองรู้สึกมีอำนาจเหนือกว่า
ผู้หญิงอย่างเราไม่ใช่ของเล่นของใคร ไม่ใช่ของเล่นของผู้ชาย เรามีศักดิ์ศรี เราเป็นเพศแม่ มีความรู้ เรามีสมอง เรามีหน้าที่การงาน อย่าไป gentle (อ่อนโยน) ให้กับผู้ชายที่มันแบบไม่อยากจะพูดค่ะ ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เติบโตมาในสังคมที่ไม่มีคุณภาพ เพราะผู้ชายที่มีคุณภาพ จะไม่ดูถูกผู้หญิงค่ะ”
นอกจากนี้ เธอยังพูดถึงประเด็นที่ไลฟ์โค้ชวิจารณ์ผู้หญิงอายุ 20-25 ปีว่าโง่ โดยติวเตอร์สาวมองว่า “เห็นคอนเทนต์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไหมคะที่กำลังแมสมากในโซเชียลมีเดีย เขาบอกว่าผู้หญิงอายุ 20-25 ปีโง่ แอลลี่อยากจะบอกว่าเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้แบบนี้ที่ไม่มั่นคงจะรู้สึกถูกคุกคามถ้าเจอผู้หญิงที่เก่งกว่า มีความสามารถมากกว่า แต่ผู้หญิงอย่าเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดของผู้ชายกระจอก เรามีความสามารถ we deserve the best in this world (พวกเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้”) ตราบใดที่เรามีความสามารถจักรวาลจะส่งสิ่งที่คู่ควรกับเรามาให้เมื่อถึงเวลาค่ะ”
@alyshassk #คุณหนูแอลลี่ ♬ เสียงต้นฉบับ – คุณหนูแอลลี่🦋
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส
- พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน
- หนุ่มพอดแคสต์ บอกไม่ได้ร่วมรายการมาสามเดือนแล้ว ดราม่าไม่เอาหญิงอายุ 35