รู้แล้วโรงพักไหน สาวแฉตำรวจหลับ อีกนายเล่นเกม เร่งสอบข้อเท็จจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:54 น.

เปิดชื่อโรงพักแล้ว หลังหญิงสาวอัดคลิปร้องไห้ อ้างไปแจ้งความถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่เจอตำรวจนั่งหลับและอีกนายเล่นเกม ล่าสุดยืนยันเหตุเกิดที่ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีหญิงสาวอัดคลิปร้องไห้ เล่าว่าเดินทางไปสถานีตำรวจแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เพื่อแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่กลับพบตำรวจนายหนึ่งนั่งหลับ ส่วนตำรวจอีกนายกำลังเล่นเกม จนสุดท้ายไม่ได้แจ้งความ ล่าสุดรู้แล้วว่าสถานีตำรวจที่ถูกกล่าวถึงคือ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 มีรายงานยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ สภ.บางละมุง ขณะนี้ตำรวจของสถานีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาว ซึ่งระบุว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน จึงเดินทางไปโรงพักเพื่อขอความช่วยเหลือ

ซ้อเปาโพสต์ หญิงแฉ ไปหาตำรวจแจ้งว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแต่เจอตรหลับ อีกคนเล่นเกม
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

หญิงสาวอ้างว่า เมื่อไปถึงพบตำรวจนายหนึ่งกำลังนั่งหลับ จึงปลุกและแจ้งว่าถูกหลอกเงิน ตำรวจแนะนำให้โทรสายด่วน 1441 ก่อนบอกให้ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่บนชั้น 2

เมื่อถามว่าต้องขึ้นไปทางไหน เธออ้างว่าได้รับคำตอบว่า “อยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้น”

หลังขึ้นไปชั้น 2 หญิงสาวเล่าว่าพบตำรวจอีกนายกำลังเล่นเกม แม้แจ้งว่าถูกโกงเงินและต้องการความช่วยเหลือ แต่อีกฝ่ายยังเล่นเกมต่อ พร้อมให้นั่งรอสักครู่

โฆษณา

หญิงสาวพยายามอธิบายว่ากังวลเรื่องระยะเวลา 72 ชั่วโมงในการดำเนินการหลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่ระบุว่าระหว่างพูดถูกตำรวจพูดแทรกหลายครั้ง สุดท้ายจึงออกมาอัดคลิประบายความรู้สึกทั้งน้ำตา เพราะมองว่าตนควรได้รับคำแนะนำและการพูดคุยที่ดีกว่านี้ในช่วงที่กำลังเดือดร้อน

ขณะนี้ข้อกล่าวหาเรื่องตำรวจนั่งหลับ เล่นเกม รวมถึงถ้อยคำที่หญิงสาวระบุว่าได้รับ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังไม่มีผลสอบจาก สภ.บางละมุงออกมาอย่างเป็นทางการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:54 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569

รู้จัก 6 กีฬาใหม่ เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยส่งครบทุกชนิด ลุ้นเหรียญจากใครบ้าง

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง

33 วินาที ที่แล้ว
หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

3 นาที ที่แล้ว
ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI ข่าว

ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้จัก 6 กีฬาใหม่ เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยส่งครบทุกชนิด ลุ้นเหรียญจากใครบ้าง

6 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศุภณัฐ เปิด 7 พิรุธ รถขยะ EV กทม. ผ่านงบหมื่นล้านแต่ล่มหมด

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งล่าตัว ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย ที่สะเดาะกุญแจมือ อาศัยจังหวะตำรวจเปิดประตู

16 นาที ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป

21 นาที ที่แล้ว
ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม

22 นาที ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่โต้กลับไลฟ์โค้ชชายปมเหยียดผู้หญิงอายุ 35 ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ฟาดเจ็บ ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ชี้ผู้ชายกระจอกมักกลัวคนเก่งกว่า

23 นาที ที่แล้ว
สาวม.ดัง แฉวีรกรรม เพื่อนลวงโลก อ้างตัวเป็น นศ. รวยทิพย์ เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ ข่าว

สาวม.ดัง แฉวีรกรรม หนุ่ม LGBTQ+ อ้างตัวเป็นนศ.บ้านรวย เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้วโรงพักไหน สาวแฉตำรวจหลับ อีกนายเล่นเกม เร่งสอบข้อเท็จจริง

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟลอริดา รวบหญิงวิตถาร กระทำอนาจารกับสุนัข หลังสามีเจอคลิปนาทีช็อก

49 นาที ที่แล้ว
เป็นไปได้! ทัพตะกร้อ ต้องนอนรอเข้าที่พักเป็นวัน เจ้าหน้าที่อ้าง ทำเอกสารหาย ข่าวกีฬา

เป็นไปได้! ทัพตะกร้อไทย นอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย

59 นาที ที่แล้ว
แพร วทานิกา โต้ข่าวลือถูก บริษัทเรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ฟ้องผิดสัญญา ข่าว

แพร วทานิกา แถลงการณ์ วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทฟ้องผิดสัญญาจ้าง ยันไม่ใช่ความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว! จุดรอยรั่วน้ำมัน พระราม 3 มาจากท่อขนส่งน้ํามัน ดำเนินการเร่งอุดรอยรั่ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเตรียมปรับ ยายตัวตึง บางแค ขับรถเร่งมรดกบนถนน นัดคุย 22 ก.ย. ข่าว

ตำรวจเตรียมปรับ ยายตัวตึง บางแค ขับรถเร่งมรดกบนถนน นัดคุย 22 ก.ย.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของรับคืนแล้ว “สุนัขไซบีเรียน” หลังเล่นซนใน สภ.พัทยา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย เศรษฐกิจ

ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรื่องเล่าสุดซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายสองพี่น้องนราธิวาส ข่าว

เรื่องเล่าสุดซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายสองพี่น้องนราธิวาส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 17 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 350 บาท ทองแท่งขาย 68,050 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านมิชลิน 2 ดาวเกาหลีใต้ โดนปรับ เหตุใช้มดจากไทย-สหรัฐฯ ประกอบอาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จ๋าย ไททศมิตร” โบกมือลาวงการการ์ดหลังจบโหนกระแส เลิกสะสม เล่นอย่างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยเจรจาเรียบร้อย เขมรยอมกลบคูเลต ปรับแนวลวดหนามกลับสภาพปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button