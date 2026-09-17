รู้แล้วโรงพักไหน สาวแฉตำรวจหลับ อีกนายเล่นเกม เร่งสอบข้อเท็จจริง
เปิดชื่อโรงพักแล้ว หลังหญิงสาวอัดคลิปร้องไห้ อ้างไปแจ้งความถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่เจอตำรวจนั่งหลับและอีกนายเล่นเกม ล่าสุดยืนยันเหตุเกิดที่ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีหญิงสาวอัดคลิปร้องไห้ เล่าว่าเดินทางไปสถานีตำรวจแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เพื่อแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่กลับพบตำรวจนายหนึ่งนั่งหลับ ส่วนตำรวจอีกนายกำลังเล่นเกม จนสุดท้ายไม่ได้แจ้งความ ล่าสุดรู้แล้วว่าสถานีตำรวจที่ถูกกล่าวถึงคือ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 มีรายงานยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ สภ.บางละมุง ขณะนี้ตำรวจของสถานีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาว ซึ่งระบุว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน จึงเดินทางไปโรงพักเพื่อขอความช่วยเหลือ
หญิงสาวอ้างว่า เมื่อไปถึงพบตำรวจนายหนึ่งกำลังนั่งหลับ จึงปลุกและแจ้งว่าถูกหลอกเงิน ตำรวจแนะนำให้โทรสายด่วน 1441 ก่อนบอกให้ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่บนชั้น 2
เมื่อถามว่าต้องขึ้นไปทางไหน เธออ้างว่าได้รับคำตอบว่า “อยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้น”
หลังขึ้นไปชั้น 2 หญิงสาวเล่าว่าพบตำรวจอีกนายกำลังเล่นเกม แม้แจ้งว่าถูกโกงเงินและต้องการความช่วยเหลือ แต่อีกฝ่ายยังเล่นเกมต่อ พร้อมให้นั่งรอสักครู่
หญิงสาวพยายามอธิบายว่ากังวลเรื่องระยะเวลา 72 ชั่วโมงในการดำเนินการหลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน แต่ระบุว่าระหว่างพูดถูกตำรวจพูดแทรกหลายครั้ง สุดท้ายจึงออกมาอัดคลิประบายความรู้สึกทั้งน้ำตา เพราะมองว่าตนควรได้รับคำแนะนำและการพูดคุยที่ดีกว่านี้ในช่วงที่กำลังเดือดร้อน
ขณะนี้ข้อกล่าวหาเรื่องตำรวจนั่งหลับ เล่นเกม รวมถึงถ้อยคำที่หญิงสาวระบุว่าได้รับ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังไม่มีผลสอบจาก สภ.บางละมุงออกมาอย่างเป็นทางการ
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