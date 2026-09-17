เจอแล้ว! จุดรอยรั่วน้ำมัน พระราม 3 มาจากท่อขนส่งน้ํามัน ดำเนินการเร่งอุดรอยรั่ว
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อัปเดตเจอจุดรอยรั่วน้ำมัน พระราม 3 แล้ว มาจากท่อขนส่งน้ํามัน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งอุดรอยรั่ว
นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคลองเตย ได้อัปเดตเหตุความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตคลองเตยและเขตยานนาวา
โดยนายสุชัยระบุว่า “พบจุดรอยรั่ว ของน้ํามันจากท่อขนส่งน้ํามันแล้วครับ กําลังดําเนินการอุดรอยรั่ว
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ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา สองอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันเหตุ ที่ไม่คาดฝันจากน้ํามัน รั่วในท่อระบายน้ําครับ”
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