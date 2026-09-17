ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.
ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม นำโดยนางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม ลงพื้นที่ห้องประชุมอำเภอนาทม พบกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมวางมาตรการเร่งรัดความช่วยเหลือรอบด้าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569

ชนวนเหตุเกิดขึ้นจากบริษัทแห่งหนึ่งมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานรายวันทันทีตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2569 ส่วนพนักงานรายเดือนจะสิ้นสุดการจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2569 แม้บริษัทแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติ แต่กลับยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายได้อย่างชัดเจน สร้างความกังวลใจเรื่องสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างอย่างมาก

นายกระแส อายุ 45 ปี ตัวแทนอดีตพนักงาน เปิดเผยว่า ตนเองกับภรรยาทำงานที่โรงงานแห่งนี้มานานกว่า 1 ปี 4 เดือน มีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ 18,000 ถึง 19,000 บาท ทางโรงงานค้างจ่ายค่าจ้างมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ครอบครัวขาดรายได้หลัก เงินเก็บที่มีหมดลงอย่างรวดเร็ว สวนทางกับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่างวดรถยนต์ ที่ยังคงต้องจ่ายตามเดิม ตอนนี้ต้องหันมาปลูกถั่วฝักยาว ปลูกแตงกวาไปขายตามตลาดหาเงินประทังชีวิต อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยเร่งรัดเงินค่าจ้างและค่าชดเชยโดยเร็ว

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นางสิริวีรา ศิรสิทธิ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ระบุว่า พนักงานตรวจแรงงานกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ภายในกรอบเวลา หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ระหว่างนี้ลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวได้

สำหรับการเยียวยาด้านสิทธิประโยชน์ นายกิตติเมศวร์ มีนำพันธุ์ธนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ชี้แจงว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง นานสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ

ด้านการรองรับผลกระทบระยะยาว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมเปิดจุดรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการต่างๆ รองรับผู้ต้องการกลับเข้าสู่ระบบการทำงาน รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีกองทุนกู้ยืมสนับสนุนทุนซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้แรงงานทุกคนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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