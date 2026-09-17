ตำรวจเตรียมปรับ ยายตัวตึง บางแค ขับรถเร่งมรดกบนถนน นัดคุย 22 ก.ย.
ตำรวจ สน.หลักสอง เตรียมพิจารณาปรับ “ยายตัวตึง” หมู่บ้านเศรษฐกิจ หลังนำรถสามล้อไฟฟ้าที่จดทะเบียนไม่ได้ออกขับบนถนนสาธารณะ พบทั้งขับย้อนศรและกีดขวางการจราจร พร้อมนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยอีกครั้ง 22 กันยายนนี้
ความคืบหน้ากรณีคุณยายอายุมากกว่า 80 ปี ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพฯ ขับรถสามล้อไฟฟ้า หรือที่ชาวโซเชียลเรียกว่า รถเร่งมรดก ออกมาบนถนนช่วงที่มีรถหนาแน่น จนชาวบ้านกังวลเรื่องความปลอดภัย ล่าสุดตำรวจเตรียมพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมนัดพูดคุยกับคุณยายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งวันที่ 22 กันยายน 2569
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผู้กำกับการ สน.หลักสอง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณบ้านของคุณยายเพื่อพูดคุยและหาแนวทางแก้ปัญหา หลังปรากฏภาพการนำรถสามล้อไฟฟ้าออกมาใช้บนถนนหลายครั้ง รวมถึงมีลักษณะการขับย้อนศรและกีดขวางการจราจร
ตำรวจระบุว่า ถนนภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจบริเวณที่คุณยายใช้รถเป็นถนนสาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ปิดหรือถนนส่วนบุคคล การนำยานพาหนะที่ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายมาใช้บนทางสาธารณะจึงมีความผิดและมีโทษปรับ
ก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบกให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็กลักษณะนี้ว่า ไม่เข้าข่าย “รถ” หรือ “รถจักรยานยนต์” ที่สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เนื่องจากลักษณะ ขนาด กำลังเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบไม่ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
เมื่อจดทะเบียนไม่ได้ รถจึงไม่สามารถนำมาใช้งานบนถนนสาธารณะในลักษณะเดียวกับรถที่จดทะเบียนถูกต้อง และไม่สามารถมีประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. แบบรถทั่วไป หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่จึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบเดียวกับรถจดทะเบียน
พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ ระบุว่า คุณยายอาศัยอยู่ตามลำพัง มีข้อจำกัดด้านร่างกายและการเดินทาง ลูกหลานไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน แต่มีเพื่อนบ้านช่วยดูแลเป็นบางครั้ง รถสามล้อไฟฟ้าจึงกลายเป็นพาหนะที่ใช้เดินทางออกไปซื้อของและทำธุระในพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นด้านการเดินทางไม่ได้ทำให้สามารถนำรถประเภทนี้ออกมาใช้บนถนนสาธารณะได้ ตำรวจจึงขอให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุใช้รถสามล้อไฟฟ้าช่วยดูแล หากต้องใช้ควรจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่เหมาะสม ไม่ควรนำออกมาปะปนกับการจราจรทั่วไป เพราะอาจเกิดอันตรายทั้งกับผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่น
ด้าน นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางแค ระบุว่า สำนักงานเขตมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและการสงเคราะห์ แต่ที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือ หลังเรื่องการขับรถสามล้อไฟฟ้ากลายเป็นประเด็นในสังคม คุณยายยังปิดบ้านและไม่ต้องการพบหรือพูดคุยกับบุคคลภายนอก
การลงพื้นที่วันที่ 16 กันยายนจึงยังไม่สามารถพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดได้ เนื่องจากคุณยายมีข้อจำกัดในการสื่อสารและมีอาการหูตึง เจ้าหน้าที่นัดหารืออีกครั้งวันที่ 22 กันยายน เพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งเรื่องความปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุ และการบังคับใช้กฎหมายบนถนนสาธารณะ
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