แพร วทานิกา แถลงการณ์ วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทฟ้องผิดสัญญาจ้าง ยันไม่ใช่ความจริง
แพร วทานิกา แถลงการณ์วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทเรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ฟ้องอ้างข้อหาผิดสัญญาจ้าง ยืนยันไม่มีมูลความจริง จ่อดำเนินคดีคนทำให้เสื่อมเสีย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์สาวผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น VATANIKA ออกแถลงการณ์คําชี้แจงจาก บริษัท วทานิกา กรุ๊ป จํากัด ตามที่มีการนําเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า วทานิกา กรุ๊ป ถูกฟ้องเนื่องจากได้กระทําการผิดสัญญานั้น
บริษัทขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวล้วนไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้น บริษัทมิได้ทําผิดสัญญาตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดและบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการในชั้นศาล เพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบธรรมในการรักษาชื่อเสียงและทั้งยังได้เรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีในคดีอีกด้วย
สืบเนื่องจากขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนในการรับฟังและเสพข้อมูลข่าวสาร โดยตระหนักว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปในขณะนี้ เป็นเพียงมุมมองและถ้อยแถลงจากคู่กรณีฝ่ายเดียวเท่านั้น
หากปรากฏว่ามีผู้ใด เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแสดงความคิดเห็น อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ วทานิกา กรุ๊ป และ/หรือ นางสาววทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทําผิดทุกราย โดยไม่มีการละเว้นและยอมความในทุกกรณี
บริษัท วทานิกา กรุ๊ป
16 กันยายน 2569
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