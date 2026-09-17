แพร วทานิกา แถลงการณ์ วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทฟ้องผิดสัญญาจ้าง ยันไม่ใช่ความจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
แพร วทานิกา โต้ข่าวลือถูก บริษัทเรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ฟ้องผิดสัญญา

แพร วทานิกา แถลงการณ์วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทเรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ฟ้องอ้างข้อหาผิดสัญญาจ้าง ยืนยันไม่มีมูลความจริง จ่อดำเนินคดีคนทำให้เสื่อมเสีย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์สาวผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น VATANIKA ออกแถลงการณ์คําชี้แจงจาก บริษัท วทานิกา กรุ๊ป จํากัด ตามที่มีการนําเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า วทานิกา กรุ๊ป ถูกฟ้องเนื่องจากได้กระทําการผิดสัญญานั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวล้วนไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้น บริษัทมิได้ทําผิดสัญญาตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดและบริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการในชั้นศาล เพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบธรรมในการรักษาชื่อเสียงและทั้งยังได้เรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีในคดีอีกด้วย

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สืบเนื่องจากขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนในการรับฟังและเสพข้อมูลข่าวสาร โดยตระหนักว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปในขณะนี้ เป็นเพียงมุมมองและถ้อยแถลงจากคู่กรณีฝ่ายเดียวเท่านั้น

หากปรากฏว่ามีผู้ใด เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแสดงความคิดเห็น อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ วทานิกา กรุ๊ป และ/หรือ นางสาววทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทําผิดทุกราย โดยไม่มีการละเว้นและยอมความในทุกกรณี

บริษัท วทานิกา กรุ๊ป

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16 กันยายน 2569

คําชี้แจงจาก บริษัท วทานิกา กรุ๊ป จํากัด ปมถูกฟ้องผิดสัญญาจ้าง
ภาพจาก Instagram : vatanika
แพร วทานิกา
ภาพจาก Instagram : vatanika
แพร วทานิกา-2
ภาพจาก Instagram : vatanika

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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