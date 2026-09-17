เรื่องเล่าสุดซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายสองพี่น้องนราธิวาส
สองพี่น้องชาวนราธิวาสซึ้งใจจนน้ำตาคลอ เผยวินาที กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายอย่างใกล้ชิด สะท้อนพระเมตตาที่ไม่เคยลืมประชาชน
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nu Aoo Smile โพสต์เรื่องราวความประทับใจผ่านโซเชียลมีเดีย เล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างเดินทางไปร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานจอดอากาศยาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569
เจ้าของโพสต์เล่าว่าตนเองและน้องสาวมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพูดคุยกับพระองค์เป็นประจำทุกปีระหว่างเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การรับเสด็จในปีนี้ให้ความรู้สึกต่างไปจากเดิม ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักและพักผ่อนน้อย
ช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเดินทางมาถึง ทั้งสองยืนรอด้วยความตื่นเต้น เมื่อพระองค์เสด็จลงมา ได้ทรงส่งยิ้มทักทายมาแต่ไกล ก่อนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ข้าราชการที่มารอรับเสด็จ จากนั้นจึงเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งเพื่อเตรียมเดินทางออกจากบริเวณพระตำหนัก
สองพี่น้องคิดว่าในครั้งนี้คงไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทักทายอย่างใกล้ชิด ตั้งใจว่าจะรอไปส่งเสด็จอีกครั้งในวันที่ 18 กันยายนที่สนามบิน เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งสองคนยืนอยู่ จึงมีรับสั่งให้พลขับหยุดรถพระที่นั่ง
ตอนแรกผู้โพสต์เข้าใจว่าพระองค์คงเพียงแค่ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายผ่านกระจกรถ ทว่าพระองค์กลับเสด็จลงมาจากรถพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินตรงเข้ามาหาเพื่อพูดคุยทักทายอย่างใกล้ชิด สร้างความซาบซึ้งใจจนทั้งสองคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจที่พระองค์มีต่อพสกนิกรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ที่มา : Nu Aoo Smile
ภาพจาก: Woravit Jehmu
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