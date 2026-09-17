เจ้าของรับคืนแล้ว “สุนัขไซบีเรียน” หลังเล่นซนใน สภ.พัทยา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.

เจ้าของรับคืนแล้ว “สุนัขไซบีเรียน” หลังเล่นซนใน สภ.พัทยา จนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยดูแล

จากกรณีสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน เพศเมีย อายุ 6-7 เดือน เกิดหลงทางในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนมีชาวต่างชาติไปพบและนำส่งตำรวจ ซึ่งแม้ว่าจะอยู่กับตำรวจก็ยังไม่สลดสร้างความปั่นป่วนและโชว์ความน่ารักน่าเอ็นดู จนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุด เจ้าของเดินทางมาติดต่อรับเจ้าสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนตัวนี้แล้ว ที่บ้านพักของ นายตำรวจ พลขับรถ ประจำตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา

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เบื้องต้นทราบว่า เจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อว่า “ชิเอล” โดยผู้ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของสุนัข ระบุว่า น้องได้พลัดหลงกับเจ้าของในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เมื่อช่วงวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังจากเดินทางมาจากเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ พอเห็นข่าวเจ้าของก็รีบประสานให้มาติดต่อขอรับ เจ้าชิเอล คืนและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่น้องปลอดภัยและพี่ตำรวจดูแลเป็นอย่างดี

ซึ่งก่อนส่งคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาสาดูแลไซบีเรียน อุ้มและกอดเจ้าสุนัขตัวนี้ไว้ตลอดเวลา ก่อนจะพาอุ้มไปส่งที่รถ และหอมสั่งลา

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:11 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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