เป็นไปได้! ทัพตะกร้อไทย นอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:32 น.
เป็นไปได้! ทัพตะกร้อ ต้องนอนรอเข้าที่พักเป็นวัน เจ้าหน้าที่อ้าง ทำเอกสารหาย

เป็นไปได้! ทัพตะกร้อทีมชาติไทย ต้องนอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เตรียมแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย

แทบไม่อยากจะเชื่อเลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เกิดปัญหาไม่คาดฝัน หลังนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงกลางดึกของวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าพักในห้องพักบนเรือสำราญ Costa Serena ที่เทียบท่าเมืองนาโกยา แต่กลับไม่สามารถเข้าที่พักได้ตามกำหนด

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬารวมทั้งทีมผู้ฝึกสอนไม่สามารถเข้าที่พักได้ เนื่องจากได้รับแจ้งตรงจุดเช็กอินเบื้องต้นว่าไม่พบรายชื่อทั้งคณะในระบบ ทำให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนต้องนอนรอท่ามกลางกองสัมภาระตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณล็อบบี้บนเรือ ด้วยสภาพที่อ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่จะสามารถเข้าห้องพักบนเรือสำราญได้ในเวลา 22.30 น. ของวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา

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นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย นอนรอเข้าที่พักหลังถึงญี่ปุ่น
FB/ Jutharat Pumsawangkaew

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ 2026 เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดงานฝ่ายเจ้าภาพญี่ปุ่น ที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะกร้อเข้าสู่ระบบที่พัก ทำให้เอกสารของทีมตะกร้อไทยหายไปทั้งหมดจากระบบ

เบื้องต้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประสานให้นักกีฬาตะกร้อเข้าพักในห้องของคณะนักกีฬาชาติอื่นที่ยังเดินทางมาไม่ถึง เพื่อให้ได้เข้านอนภายในคืนนั้น ขณะเดียวกันฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังดำเนินการจัดหาที่พักให้ทัพตะกร้อทีมชาติไทยในวันถัดไป

ส่วนประเด็นการย้ายที่พัก นายชลิตรัตน์ระบุว่า ยังต้องรอฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจว่าจะให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนอยู่บนเรือสำราญต่อไปหรือไม่ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ที่มา: Main Stand

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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