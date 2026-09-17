เป็นไปได้! ทัพตะกร้อไทย นอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย
เป็นไปได้! ทัพตะกร้อทีมชาติไทย ต้องนอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เตรียมแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย
แทบไม่อยากจะเชื่อเลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เกิดปัญหาไม่คาดฝัน หลังนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงกลางดึกของวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าพักในห้องพักบนเรือสำราญ Costa Serena ที่เทียบท่าเมืองนาโกยา แต่กลับไม่สามารถเข้าที่พักได้ตามกำหนด
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬารวมทั้งทีมผู้ฝึกสอนไม่สามารถเข้าที่พักได้ เนื่องจากได้รับแจ้งตรงจุดเช็กอินเบื้องต้นว่าไม่พบรายชื่อทั้งคณะในระบบ ทำให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนต้องนอนรอท่ามกลางกองสัมภาระตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณล็อบบี้บนเรือ ด้วยสภาพที่อ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่จะสามารถเข้าห้องพักบนเรือสำราญได้ในเวลา 22.30 น. ของวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ 2026 เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดงานฝ่ายเจ้าภาพญี่ปุ่น ที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะกร้อเข้าสู่ระบบที่พัก ทำให้เอกสารของทีมตะกร้อไทยหายไปทั้งหมดจากระบบ
เบื้องต้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประสานให้นักกีฬาตะกร้อเข้าพักในห้องของคณะนักกีฬาชาติอื่นที่ยังเดินทางมาไม่ถึง เพื่อให้ได้เข้านอนภายในคืนนั้น ขณะเดียวกันฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังดำเนินการจัดหาที่พักให้ทัพตะกร้อทีมชาติไทยในวันถัดไป
ส่วนประเด็นการย้ายที่พัก นายชลิตรัตน์ระบุว่า ยังต้องรอฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจว่าจะให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนอยู่บนเรือสำราญต่อไปหรือไม่ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ที่มา: Main Stand
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