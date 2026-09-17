สาวม.ดัง แฉวีรกรรม หนุ่ม LGBTQ+ อ้างตัวเป็นนศ.บ้านรวย เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:06 น.
สาวม.ดัง แฉวีรกรรม เพื่อนลวงโลก อ้างตัวเป็น นศ. รวยทิพย์ เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ

สาวม.ดัง แฉวีรกรรม เพื่อนลวงโลก อ้างตัวเป็น นศ.สัตวแพทย์ บ้านรวย เนียนตีสนิทยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อถูกหลอกเพียบ วอนมหา’ลัยตรวจสอบด่วน

มีเรื่องให้ต้องเตือนภัยกันอีกแล้ว เมื่อมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเข้ามาโพสต์เล่าเรื่องราวจากการถูกชายคนหนึ่งตีเนียนมาเป็นเพื่อน ขอยืมเงิน ขอนอนที่ห้องด้วย สุดท้ายโป๊ะแตกปลอมตั้งแต่นามสกุลยันสถานะการเป็นนักศึกษา

ผู้โพสต์ออกมาระบุว่า “โดนหลอกตั้งแต่อยู่ปี1 แอบอ้างเป็นนักศึกษา (เป็นเพื่อนกันค่ะ มันเป็นกะเทย) เรายืนยันได้ค่ะว่าเราไม่ได้คิดไปในทางเชิงชู้สาวและคนรอบตัวเราสามารถยืนยันได้อีกทางนึงค่ะว่าเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆไม่ได้มีเจตนาในทางนั้นค่ะ

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เราเข้ามาที่ม.ขอนแก่นได้เกือบ 1 ปี ในตอนนั้นเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตอนเราอยู่ปี 1 ปลาย ๆ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เราได้รู้จักกับคนคนหนึ่งค่ะ ขอเรียกแทนว่า T เรารู้จักกันที่คอร์ตแบดของมหาลัย หลังจากทำความรู้จักกัน เราสนิทกันเร็วมาก ๆ เหมือนคนเคมีตรงกัน

T เล่าให้ฟังว่า เกิดและโตที่กรุงเทพ เรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ใหญ่) T อ้างว่า พ่อทำธุรกิจและแม่ทำงานเป็นแพทย์อยู่ที่กรุงเทพ และ T บอกว่าอยู่คอนโด ฟีล ๆ ว่าบ้านรวยในหลาย ๆ อย่าง ที่บ้านมีแม่บ้าน มีคนขับรถ และอ้างว่าเคยสอบติดและได้เรียนคณะวิศวะของ ม.เกษตร แล้วซิ่วมาเรียนวิศวะที่ ม.ขอนแก่น และซิ่วอีกรอบเข้าคณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น ซึ่งในตอนนั้นเราเข้าใจว่าเขาเรียนสัตวะจริง ๆ ค่ะ (เพราะใส่สครับขับรถไปทั่ว มีรูปข้างล่างค่ะ

ในขณะที่สนิทกันในตอนนั้น T จะบอกว่าไม่ชอบคนนั้นคนนี้บนคอร์ตแบดตลอด แม้กระทั่งพี่ที่ขายผลไม้ที่ยิม ฮีก็ไม่ชอบ ซึ่งตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไม เราได้แต่โอเคเพื่อนเราไม่ชอบ เราก็ไม่ยุ่ง พวกเราสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันจนกระทั่งช่วงสอบปลายภาค วันหนึ่ง T บอกเราว่าคอนโด (ที่อ้างว่าอยู่) ไฟดับทั้งชั้น เราก็อ๋อ เดี๋ยวเขาก็คงซ่อมเราจึงไปตีแบด, กินข้าวด้วยกันปกติ และหลังจากนั้นเราได้พา T ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเพื่อที่เพื่อนจะได้อยู่แอร์ เราอยู่เป็นเพื่อนจนถึงตี 2 ระหว่างที่อยู่เป็นเพื่อนเราถามตลอดว่าไฟมาหรือยัง เขาก็จะบอกว่ายัง แล้วพยายามขอไปนอนห้องของเรา ในทีแรกเราปฏิเสธ แต่เมื่อถูกตื้อแล้วเราสงสารเพื่อน เราจึงยอมให้ไปนอนกับเราในคืนนั้น

เช้ามาเราจึงถามอีกว่าไฟห้องติดหรือยัง เขาก็บอกว่ายังแล้วจะขอกลับไปอาบน้ำ (ซึ่งจริง ๆ แล้วตอนนั้นเราโง่เองที่คิดไม่ถึงว่าถ้าไฟดับแล้วน้ำมันจะไหลได้ยังไง) และ T ยังพูดกับเราอีกว่าจะอยู่จนกว่ามึงจะกลับ (เราจะกลับ3เมษา) แล้ววันนั้นคือวันที่ 26 มีนา แม่งอีก 8 วัน ตอนนั้นเราก็งง ๆ เหมือนไม่ได้ปฏิเสธเขาไปตรง ๆ ด้วย เพราะไฟห้องของเพื่อนยังไม่ติด เขาก็อยู่ต่อจนกระทั่งวันที่ 28 กลางคืน เรากลับมาจากอ่านหนังสือที่ห้องสมุด เขาหลับไปแล้ว เราจึงรึบอาบน้ำเพราะมันดึกมาก (ตี3) เราต้องตื่นไปสอบตอนบ่ายของอีกวัน แต่ตอนที่เราจะนอน เราหลับไม่ได้เพราะมันนอนกรนมาก จนเราทนไม่ไหว เราจึงตัดสินใจลุกเดินไปนอนห้องเพื่อน เราถึงหลับ

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จน 8 โมงเช้าของวันที่ 29 T โทรมาหาว่าเราหายไปไหน เราจึงได้บอกไปตามตรงว่าเราไม่โอเค และไม่ต้องการให้เขานอนอีกต่อไปแล้ว ฝ่ายนั้นก็บอกว่าจะกลับห้องแล้ว แต่สักพักก็ทักมาอีกว่าขอนอนอีกคืนได้ไหม เราจึงตอบไปว่า “ถ้ามึงจะนอนกูก็จะไปนอนกับเพื่อน” เขาก็บอกว่า งั้นเขาจะไม่นอนให้เรานอนเลยเขาแค่ขอนั่งอยู่ในห้อง (รูปอยู่ข้างล่างค่ะ)

มีทั้งโดนยืมเงิน ไม่ใช่แค่เรานะคะที่โดนคนอื่น ๆ ที่คอร์ตแบดโดนกันหลายคน และเพื่อนสนิทเราที่มันไม่ได้สนิทด้วย ประเด็นคือมันคืนช้ามากก ไปหลอกคนนั้นเอามาคืนคนนี้ไปเรื่อย ๆ และยืมไม้แบดคนอื่นไม่คืน

จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราได้มาทราบที่หลังคือไม่มีอะไรจริงเลย เพราะจริง ๆ แล้ว T

– เป็นคนบุรีรัมย์ เรียนที่บุรีรัมย์ตั้งแต่เด็กจนโต

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– พ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป

– ไม่มีแแม่บ้าน,คนขับรถอะไรทั้งนั้น

– ไม่เคยเข้าม.เกษตร ไม่เคยซิ่วเข้าวิศวะม.ขอนแก่น และไม่ได้เป็นนักศึกษาสัตวแพทย์อะไรทั้งนั้น (ตอนนี้ไม่มีสถานะนักศึกษา)

– นามสกุลที่ปักอยู่บนสครับก็เป็นนามสกุลปลอม (คนละอันกับในคิวอาร์พร้อมเพย์)

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– ไม่ได้อยู่คอนโดราคาแพงที่กล่าวอ้างมา วันนั้นที่ไฟดับก็โกหก เพราะจริง ๆ แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าห้องที่อยู่ เจ้าของห้องจึงล็อคห้อง

– เคยเป็นนักศึกษาคณะเกษตรจริงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่ลาออกตอนอยู่ปี 1 และหลอกคนอื่นเรื่อย ๆ มาในมหาลัย

ในความคิดของเรา เราอยากให้ movement นี้ของเรา มหาลัยควรช่วย take action อะไรสักอย่าง เนื่องจากบุคคลนี้แอบอ้างว่าเป็นนักศึกษาของมหาลัย และไปหลอกทำให้คนอื่นเสียหายหลายคน

อยากให้ทุกคนระวังไว้นะคะ (มันเล่นtinder) และมีอีกหลายเรื่องที่ยังเล่าไม่หมดนะคะ เยอะเกินมีต่ออีกค่ะ มีใครโดนบุคคลนี้หลอกบอกเลยนะคะจะdm”

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อ้างอิงจาก : KKU GROUP

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 10:06 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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