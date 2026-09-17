ร้านมิชลิน 2 ดาวเกาหลีใต้ โดนปรับ เหตุใช้มดจากไทย-สหรัฐฯ ประกอบอาหาร
ร้านมิชลิน 2 ดาวเกาหลีใต้ โดนปรับ 15 ล้าน เหตุใช้มดจากไทย-สหรัฐฯ ประกอบอาหาร ทางเจ้าของอ้างไม่รู้ว่าเกาหลีใต้ห้ามกินมด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการเกาหลีใต้ได้ปรับร้านอาหาร อีเวตต์ (Evett) ร้านมิชลิน 2 ดาวในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (15 ล้านวอน) และทางบริษัทที่เป็นคนดูแลร้านอีก 240,000 บาท (10 ล้านวอน) ภายหลังจากที่ร้านใช้มดประกอบอาหารละเมิดกฎสุขอนามัยอาหาร
ซึ่งเจ้าของร้านได้โปรยมดลงไป 3-5 ตัวลงไปในจานอาหารเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยว โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทางร้านน่าจะใช้มดไปราวๆ 49,000 ตัว โดยเป็นมดนำเข้าจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
ทางเจ้าของพยายามโต้แย้งว่าเขาไม่ทราบว่าทางเกาหลีใต้ห้ามใช้มดประกอบอาหาร และมดเป็นส่วนเล็กๆของร้านเท่านั้น นอกจากนี้ระบุด้วยว่าทางลูกค้าสามารถขอทานอย่างอื่นแทนมดได้ด้วย
ทางอัยการได้เสนอให้ลงโทษจำคุกเจ้าของร้านเป็นเวลา 1 ปี และปรับเงินจำนวน 480,000 บาท (20 ล้านวอน) แต่ผู้พิพากษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของร้านยอมรับผิดและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน จึงลงโทษแค่ปรับเงิน
สำหรับกฎหมายดังกล่าว มดไม่ได้อยู่ในรายชื่อแมลง 10 ชนิดที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคได้ในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับรายชื่อที่ได้รับอนุญาตนั้นประกอบไปด้วยตั๊กแตนและตัวไหมบางชนิด
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