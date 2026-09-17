“จ๋าย ไททศมิตร” โบกมือลาวงการการ์ดหลังจบโหนกระแส เลิกสะสม เล่นอย่างเดียว
จ๋าย ไททศมิตร โบกมือลาวงการการ์ดหลังจบโหนกระแส เลิกสะสม เล่นอย่างเดียว พร้อมฝากตัว น้าแอ๊ด คาราบาว สอนตีไก่หน่อย
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้อง-นักแสดงคนดังได้ไปออกรายการโหนกระแส เพื่อล้างบาง จากที่เจ้าของร้านการ์ดโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีลูกค้าจำนวนมากสั่งการ์ดแต่ไม่ได้ ซึ่งทางร้านอ้างว่าคนที่ทางร้านฝากจองอีกทีไม่ยอมมอบสินค้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าสูงถึง 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการไปออกโหนกระแสก็ได้มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมตามมานั้น
ล่าสุด จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ข้อความว่า “ลาแล้วการ์ด ตีไก่ดีกว่า ลูกพี่ครับสอนหน่อย” ก่อนจะแท็ค น้าแอ๊ด คาราบาว ด้วย
ทั้งนี้ จ๋าย ยังได้โพสต์ข้อความอีกด้วยว่า “สุดท้ายรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับ ผมช่วยได้ประมาณนี้ หลังนี้เคสอื่นร้านอื่นไม่ต้องทักหาผมแล้วนะครับผมเลิกแล้ว ส่วนการ์ดของผมทั้งหมดใบแพงๆผมจะนำไปแจกกิจกรรมในงาน Moreroc ส่วนใบใช้งาน และคอมป์เดคหลายสีแจกฟรีในงานนะครับ ส่วนอีกร้านนึงตอบแชทด้วย
ขอบคุณมาก สนุกมาก มีอะไรกระทบกระทั่งก่อนหน้านี้ หรือมีอะไรติดใจกันเรื่องใด ต้องขออภัยด้วยผมเลิกสะสมเพราะจะไปตีการ์ดอย่างเดียว ไม่ค่อยมีเวลาแล้วด้วยและไปพัฒนาการ์ดเกมส์ตัวเองต่อด้วยครับ”
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