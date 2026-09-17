กองทัพภาค 2 เผยเจรจาเรียบร้อย เขมรยอมกลบคูเลต ปรับแนวลวดหนามกลับสภาพปกติ
กองทัพภาค 2 เผยเจรจาเรียบร้อย เขมรยอมกลบคูเลต ปรับแนวลวดหนามในพื้นที่เนิน 450 กลับมาในสภาพปกติ หลังล้ำเข้ามาในไทย
กองทัพภาค 2 ออกแถลงการกรณีที่ทางกัมพูชาขุดคูเลตในพื้นที่เนิน 450 สร้างความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น โดยทางกองทัพภาค 2 ระบุว่า “ชี้แจงกรณีปรากฏคลิปการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ
ตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน 450 พื้นที่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้น
กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันที และมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลัง เข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย – ปรม จังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในในดินแดนของอีกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียด ทั้งนี้ ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน และฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืบคืนสู่สภาพปกติ
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
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