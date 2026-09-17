“กิต Three Man Down” ชี้ถ้าอยากให้วงการการ์ดดีขึ้น สนับสนุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
กิต Three Man Down ชี้ถ้าอยากให้วงการการ์ดดีขึ้น สนับสนุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง คุณโมโหกับราคารีเซลบัตรคอนเสิร์ตวงโปรด น้องๆคนเล่นการ์ดก็โมโหแบบเดียวกัน
จากกรณีประเด็นของรายการโหนกระแส โหนกระแส พรีการ์ดทิพย์ สูญเงินกว่า 100 ล้าน ว่าด้วยการ์ดวันพีช โดยประเด็นดังกล่าวมาจากที่เจ้าของร้านการ์ดโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีลูกค้าจำนวนมากสั่งการ์ดแต่ไม่ได้ จนกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมนั้น
ล่าสุด กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ หรือ กิต Three Man Down นักร้องดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ปกติ แล้วอยากได้ของเพิ่ม รู้มั้ยมันยากแค่ไหน
1. เปิดร้าน สั่งของ ทำตามมาตราฐาน ขั้นต่ำกี่เดือนก็ว่าไปตามเจ้านั้นๆ
2. มีงานแข่ง อยู่เป็นประจำ
3. ทำให้ร้านมีคนมานั่งเล่น เป็นประจำ ส่งรีพอท
4. ทำตามกฏ จากต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด
และข้อกำหนดอื่นๆๆ อีกมากมาย
แล้วที่พูดมาทั้งหมด กำไรหาจากไหน ไหนจะ ห้ามรีเซล โปรโม เอาไว้แจกเท่านั้น หลายๆอย่าง มันยากเย็นมากครับ สิ่งนี้แหละที่ มีคนอีกกลุ่มนึงกำลังสู้เพื่อ นักแข่ง หรือเด็กๆ อยู่จริงๆ เพื่อให้ โควต้าในไทยมันเพิ่ม
สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้อง เข้าใจอันดับ 1 มากกว่าสิ่งอื่นใด มากกว่า มังงะ ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ มากกว่าการเรียก เอส ว่า ลูฟี่ และมากกว่า เรียก ไรชู ว่า พิคาชู ครับ ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น สนับสนุน ทุกอย่างให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องดีกว่าครับ คุณโมโหกับราคารีเซลบัตรคอนเสิร์ตวงโปรด น้องๆคนเล่นการ์ดก็โมโหแบบเดียวกันครับ”
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