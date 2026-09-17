สลด เฮลิคอปเตอร์ช่องดังสหรัฐฯตก ขณะรายงานข่าวอุบัติเหตุ เสียชีวิต 3 ศพ
สลด เฮลิคอปเตอร์ช่องดังสหรัฐฯตก ขณะรายงานข่าวอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ นักข่าว นักบิน และประชาชนบนพื้นดินเสียชีวิต 3 ศพ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักข่าว NBC รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะรายงานข่าวอุบัติเหตุในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักข่าวของ NBC ทราบชื่อคือ เอเลียนา โมเรโน และนักบิน จอร์จ มาร์ชินิว รวมถึงประชาชนบนพื้นดิน รวมแล้ว 3 ชีวิต เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้
สำหรับข่าวที่ทาง NBC รายงานอยู่นั้นเป็นอุบัติเหตุรถบัสที่มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ โดยคนขับรถบัสถูกจับกุมในคดีฆาตกรรม ซึ่งนอกจากสำนักข่าว NBC แล้วมีสำนักข่าวอื่นบินอยู่ด้วยเช่นกัน
ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงมาต่อไป อย่างไรก็ตามรายงานฉบับสุดท้ายอาจจะใช้เวลานานถึง 18 เดือนกว่าจะทราบผล แต่ทางการเล็งเปิดเผยผลสอบสวนเบื้องต้นใน 30 วัน
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