รองผู้ว่า กทม. พ้อโครงการรถขยะ EV ถูกปัดตก พลาดโอกาสก้าวสู่เมืองพลังงานสะอาด
รองผู้ว่า กทม. พ้อโครงการรถขยะ EV ถูกปัดตก พลาดโอกาสก้าวสู่เมืองพลังงานสะอาด กลับไปเช่ารถขยะเครื่องยนต์ดีเซลระยะสั้นต่อไปอีก 1 ปี
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพฯ ทำงาน ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโครงการรถขยะ EV ที่ถูกปัดตกว่า “รองผู้ว่าฯ พรพรหม แจงรถขยะ EV โปร่งใส แต่การถูกปัดตกตั้งแต่ขั้นตอนงบประมาณส่งผลให้กรุงเทพฯ พลาดโอกาสในการก้าวสู่เมืองพลังงานสะอาด
สืบเนื่องจากกรณีที่สภากรุงเทพมหานครตัดงบประมาณโครงการรถขยะพลังงานไฟฟ้า (EV) ออกทั้งหมด และมีส.ก.บางรายตั้งข้อสงสัยถึงการล็อกสเปก TOR (Terms of Reference หรือ เอกสารกำหนดขอบเขตงาน)
ในความเป็นจริงคือ โครงการดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนงบประมาณ และยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด
ขั้นตอนดำเนินโครงการ
สำหรับโครงการในลักษณะนี้ โดยปกติแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ
1. การของบประมาณไปทำโครงการ ซึ่งโครงการรถขยะ EV ที่ กทม.กำลังผลักดันอยู่ในขั้นนี้ เป็นเพียงการทำเอกสารสืบราคาจากภาคเอกชน เพื่อนำตัวเลขมาใช้ประกอบการตั้งกรอบงบประมาณเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่ TOR จริงที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด
2. หากงบประมาณได้รับอนุมัติ โครงการจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดมา โดย กทม.ต้องเริ่มจัดทำ TOR ใหม่อย่างรอบคอบ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มาของ TOR ฉบับเดิม
สำหรับ TOR เดิมในโครงการฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง เข้าร่วมพิจารณา
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท.) เข้าร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม และได้เปิดให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณ์หลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสสูงสุดอีกด้วย
ผลกระทบจากการถูกตัดงบประมาณ
หลังจากนี้ กทม.จำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการกลับไปใช้วิธีเช่ารถขยะเครื่องยนต์ดีเซลระยะสั้นต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้อุปกรณ์รุ่นเดิมที่ยังคงปล่อยมลพิษแล้ว ยังมีข้อจำกัดด้านตัวเลือกของผู้ให้บริการ ที่อาจมีตัวเลือกไม่มาก เพราะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อมของยานพาหนะเท่านั้น
“สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้กรุงเทพฯ เสียโอกาสที่จะเป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานสะอาด และยังเสียโอกาสในการผลักดันโครงการที่คุ้มค่าในเชิงของค่าใช้จ่าย เพราะรถ EV สามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงได้มหาศาล
“โดยมูลค่าโครงการภายใน 5 ปี อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท แต่ประหยัดพลังงานได้เป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท แปลว่านี่คือต้นทุนที่เราจ่ายจริงแค่ 21% เท่านั้น และส่วนต่างที่เหลือยังสามารถนำมาทำโครงการอื่นๆ ได้อีกด้วย” รองผู้ว่าฯ พรพรหม กล่าว