“วรภัค” อดีต รมช.คลัง ยุค “อนุทิน 1” แจงหลังชื่อปรากฎบนเอกสารตรวจสอบสแกมเมอร์
วรภัค อดีต รมช.คลัง ยุครัฐบาลอนุทิน 1 แจงหลังชื่อปรากฎบนเอกสารตรวจสอบสแกมเมอร์ ยืนยันไม่เคยมีส่วนร่วมหรือรับรู้เกี่ยวกับสแกม
นาย วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในยุครัฐบาลอนุทิน 1 ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสืบเนื่องจากที่ชื่อของนายวรภัคปรากฎอยู่บนเอกสารของ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผลักดันร่างกฎหมาย H.R. 5490 หรือ Dismantle Foreign Scam Syndicates Act ซึ่งมีเป้าหมายจัดตั้งคณะทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ และดำเนินมาตรการต่อบุคคลต่างชาติที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยนายวรภัคระบุว่า “จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ชื่อของผมปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมาธิการ บางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นั้น
ผมขอชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าวเป็นการ ขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการ sanctions หรือไม่ มิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิด และมิได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐฯ sanctions แล้ว
ผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ผมไม่เคยมีส่วนร่วม สนับสนุน หรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของ scam centers การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ cybercrime หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆ ตามที่มีการกล่าวถึง
วันนี้ผมได้ติดต่อ Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐฯ พิจารณา และกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ เพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผม เพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็น
ผมพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ คือ ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน และกระบวนการที่ตรวจสอบได้
สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผมก่อนหน้านี้ ผมได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าว ปัจจุบันมีคดีหนึ่งที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว และอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาล
ผมไม่ขอคาดเดาว่าการที่ชื่อของผมปรากฏในหนังสือของสหรัฐฯ ครั้งนี้มีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ แต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือใช้ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน และกระบวนการที่ตรวจสอบได้ เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐฯ
สำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทย ผมขอไม่เปิดเผยหรือโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสม ผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ”
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