นอท ลอตเตอรี่พลัส ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 36 ล้าน สลากไม่มีคนซื้อ 6 ใบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:59 น.

นอท ลอตเตอรี่พลัส รับโชค สลากรางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ย. 69 เหลือในระบบลอตเตอรี่พลัส 6 ใบ ไม่มีลูกค้าซื้อ ก่อนกลายเป็นเงินรางวัลรวม 36 ล้านบาทของผู้ขาย

กลายเป็นอีกเรื่องน่าสนใจหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 เมื่อ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารลอตเตอรี่พลัส กลายเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลที่ 1 รวม 36 ล้านบาท จากสลากจำนวน 6 ใบที่ไม่มีลูกค้าซื้อ

สลากทั้ง 6 ใบยังเหลืออยู่ในระบบของลอตเตอรี่พลัสเมื่อปิดการขาย ก่อนผลรางวัลจะออกและพบว่าตรงกับรางวัลที่ 1

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รางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ สลากจำนวน 6 ใบจึงมีเงินรางวัลรวม 36 ล้านบาท

จุดสำคัญคือ นอทไม่ได้ถูกระบุว่าเลือกซื้อสลากรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ใบไว้ล่วงหน้า แต่เป็นกรณีที่สลากยังไม่มีลูกค้าซื้อ เมื่อการขายสิ้นสุด สลากจึงยังอยู่กับฝั่งผู้ขาย ก่อนหมายเลขนั้นจะถูกรางวัลใหญ่

ก่อนหน้านี้ ลอตเตอรี่พลัสประกาศผลของลูกค้างวดเดียวกันว่า มีสลากรางวัลที่ 1 ที่ลูกค้าซื้อไว้รวม 12 ใบ มูลค่า 72 ล้านบาท กระจายไปยังผู้โชคดีหลายจังหวัดและผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ขณะจัดทำข่าวยังไม่พบโพสต์จากนอทหรือลอตเตอรี่พลัสที่เปิดรายละเอียดต่อสาธารณะว่า สลาก 6 ใบนี้ถูกจัดการทางบัญชีหรือรับเงินรางวัลในนามใด จึงควรรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากลอตเตอรี่พลัสสำหรับรายละเอียดส่วนนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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