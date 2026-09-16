นอท ลอตเตอรี่พลัส ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 36 ล้าน สลากไม่มีคนซื้อ 6 ใบ
นอท ลอตเตอรี่พลัส รับโชค สลากรางวัลที่ 1 งวด 16 ก.ย. 69 เหลือในระบบลอตเตอรี่พลัส 6 ใบ ไม่มีลูกค้าซื้อ ก่อนกลายเป็นเงินรางวัลรวม 36 ล้านบาทของผู้ขาย
กลายเป็นอีกเรื่องน่าสนใจหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 เมื่อ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารลอตเตอรี่พลัส กลายเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลที่ 1 รวม 36 ล้านบาท จากสลากจำนวน 6 ใบที่ไม่มีลูกค้าซื้อ
สลากทั้ง 6 ใบยังเหลืออยู่ในระบบของลอตเตอรี่พลัสเมื่อปิดการขาย ก่อนผลรางวัลจะออกและพบว่าตรงกับรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ สลากจำนวน 6 ใบจึงมีเงินรางวัลรวม 36 ล้านบาท
จุดสำคัญคือ นอทไม่ได้ถูกระบุว่าเลือกซื้อสลากรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ใบไว้ล่วงหน้า แต่เป็นกรณีที่สลากยังไม่มีลูกค้าซื้อ เมื่อการขายสิ้นสุด สลากจึงยังอยู่กับฝั่งผู้ขาย ก่อนหมายเลขนั้นจะถูกรางวัลใหญ่
ก่อนหน้านี้ ลอตเตอรี่พลัสประกาศผลของลูกค้างวดเดียวกันว่า มีสลากรางวัลที่ 1 ที่ลูกค้าซื้อไว้รวม 12 ใบ มูลค่า 72 ล้านบาท กระจายไปยังผู้โชคดีหลายจังหวัดและผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ขณะจัดทำข่าวยังไม่พบโพสต์จากนอทหรือลอตเตอรี่พลัสที่เปิดรายละเอียดต่อสาธารณะว่า สลาก 6 ใบนี้ถูกจัดการทางบัญชีหรือรับเงินรางวัลในนามใด จึงควรรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากลอตเตอรี่พลัสสำหรับรายละเอียดส่วนนี้
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